Уголовное дело возбудили после появления граффити с Навальным на трансформаторной будке в Петербурге

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).



В ГУ МВД сообщение о граффити поступило почти одновременно с первыми новостями о рисунке на будке «Россетей Ленэнерго» в Пушкарском саду. В 9 утра, как писала «Фонтанка», на месте уже была следственно-оперативная группа. Эксперты брали соскобы краски со стены, на которой нарисованный оппозиционный политик и блогер руками показывал сердечко, и проверяли рядом расположенные мусорные бачки.

