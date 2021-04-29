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Уголовное дело возбудили после появления граффити с Навальным на трансформаторной будке в Петербурге

Полиция Петроградского района ищет художников, которые на стене трансформаторной будки изобразили Алексея Навального. Рисунок признали политическим вандализмом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

В ГУ МВД сообщение о граффити поступило почти одновременно с первыми новостями о рисунке на будке «Россетей Ленэнерго» в Пушкарском саду. В 9 утра, как писала «Фонтанка», на месте уже была следственно-оперативная группа. Эксперты брали соскобы краски со стены, на которой нарисованный оппозиционный политик и блогер руками показывал сердечко, и проверяли рядом расположенные мусорные бачки.

В 10 утра приехали сотрудники «Россетей» и закрасили граффити желтой краской. Они предполагают, что художники с 18 часов 27 апреля по 8:30 утра 28 апреля наносили рисунок на стену.

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Комментарии (38)

rumet
мотивы доставили.. столько ненависти в этой улыбки и "сердечке".. Следком, позорники. Приходил, в ментовку - написал на бывшего мента (со всеми данными) - который обокрал, придя за халявным принтером (по объяве на Авито) - так таллон - на пямять - вот и все действия полицаев.. А тут УД возбуждено за полдня.
Пресмыкающие.
Константа
Черчесова там тоже из политических соображений замазывали? Тех художников посадили что ли?
Тишина
Навальный это будущий Голдстейн
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