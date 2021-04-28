Как стало известно «Фонтанке», 28 апреля незадолго до трёх часов дня экстренные службы на проспект Просвещения, 19, вызвали заявлением о конфликте со стрельбой. Отношения выясняли двое мужчин, одному из них после эмоционального диалога потребовалась помощь врачей.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что медики забрали от ТЦ «Норд» 32-летнего пострадавшего со сквозным ранением левой кисти. Второй участник — водитель «Фольксвагена» — доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета.
От ТЦ «Норд» в Петербурге скорая увезла жертву нервного водителя. Он стрелял и попал
Мужчине выстрелили в руку у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения
Краткий разбор правил дорожного движения в Выборгском районе Петербурга закончился приездом полиции и медиков. Терпение водителя иссякло быстро, и он воспользовался оружием.
Как стало известно «Фонтанке», 28 апреля незадолго до трёх часов дня экстренные службы на проспект Просвещения, 19, вызвали заявлением о конфликте со стрельбой. Отношения выясняли двое мужчин, одному из них после эмоционального диалога потребовалась помощь врачей.