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От ТЦ «Норд» в Петербурге скорая увезла жертву нервного водителя. Он стрелял и попал

Мужчине выстрелили в руку у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения

Краткий разбор правил дорожного движения в Выборгском районе Петербурга закончился приездом полиции и медиков. Терпение водителя иссякло быстро, и он воспользовался оружием.

Как стало известно «Фонтанке», 28 апреля незадолго до трёх часов дня экстренные службы на проспект Просвещения, 19, вызвали заявлением о конфликте со стрельбой. Отношения выясняли двое мужчин, одному из них после эмоционального диалога потребовалась помощь врачей.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что медики забрали от ТЦ «Норд» 32-летнего пострадавшего со сквозным ранением левой кисти. Второй участник — водитель «Фольксвагена» — доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета.

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Комментарии (5)

Иван Кадачигов
Скорей бы разрешили огнестрел, вот тогда бы наступил настоящий локдаун. Только уже невозвратный.
EveReady
А что видео не разместили? Там очевидно, что водитель умышленно давил пешехода на тротуаре. За это справедливо получил от пешехода лёгкий удар по крылу машины и устную претензию )) Водятел стал палить в воздух, а потом приставил пистоль к голове пешехода. Норм?
veteran78
"Дикий , дикий Питер."
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