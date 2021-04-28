Петербургская подземка одолжит 6 млрд рублей у банка «Санкт-Петербург»

Контракт опубликован 28 апреля, судя по карточке, к процедурам также были допущены Сбербанк и АБ «Россия». Сумма кредита составляет 5,9 млрд, ставка — 5,98% годовых. Исходя из этого, максимальная стоимость контракта — то есть уплаты по процентам — составляет 1,092 млрд, так как рассчитаться метрополитен должен за 3 года (при начальной цене в 1,26 млрд). Выдача кредита должна произойти до конца апреля, погашать его подземка будет за счет бюджетной субсидии в увеличение уставного капитала предприятия.

«Фонтанка» рассказывала о том, что метрополитен ищет партнера для кредитного договора. Цель — рефинансировать прежний, который был взят в начале 2017-го. Метрополитен продолжает выплачивать долги за 27 составов, которые были куплены по контракту 2016 года. На рефинансирование долга в 2020-м планировали направить 4,7 млрд, однако коронавирусный секвестр бюджета выкинул эти обязательства Петербургского метрополитена. Банк «Санкт-Петербург» вошел в положение и подписал допсоглашения с предприятием, сдвинув выплаты на год.

О том, как разворачивалась закупочная кампания ГУП «Петербургский метрополитен» в последние годы и что собой представляет парк предприятия на данный момент, — подробно читайте на «Фонтанке». В планах города — приобрести в ближайшие годы еще почти тысячу вагонов, чтобы обновить устаревший подвижной состав. Ориентировочно это может обойтись в 130 млрд рублей. Рассматривается вариант, при котором средства через ВЭБ выделит Фонд национального благосостояния — правда, не Петербургу и не метрополитену, а абстрактному лизингодателю. Подробно об этой схеме читайте в материале «Фонтанки».