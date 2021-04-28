FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Петербургская подземка одолжит 6 млрд рублей у банка «Санкт-Петербург»

ГУП «Петербургский метрополитен» и банк «Санкт-Петербург» подписали контракт на предоставление кредита в 6 млрд рублей. Подземке надо рефинансировать предыдущие долги.

Контракт опубликован 28 апреля, судя по карточке, к процедурам также были допущены Сбербанк и АБ «Россия». Сумма кредита составляет 5,9 млрд, ставка — 5,98% годовых. Исходя из этого, максимальная стоимость контракта — то есть уплаты по процентам — составляет 1,092 млрд, так как рассчитаться метрополитен должен за 3 года (при начальной цене в 1,26 млрд). Выдача кредита должна произойти до конца апреля, погашать его подземка будет за счет бюджетной субсидии в увеличение уставного капитала предприятия.

«Фонтанка» рассказывала о том, что метрополитен ищет партнера для кредитного договора. Цель — рефинансировать прежний, который был взят в начале 2017-го. Метрополитен продолжает выплачивать долги за 27 составов, которые были куплены по контракту 2016 года. На рефинансирование долга в 2020-м планировали направить 4,7 млрд, однако коронавирусный секвестр бюджета выкинул эти обязательства Петербургского метрополитена. Банк «Санкт-Петербург» вошел в положение и подписал допсоглашения с предприятием, сдвинув выплаты на год.

О том, как разворачивалась закупочная кампания ГУП «Петербургский метрополитен» в последние годы и что собой представляет парк предприятия на данный момент, — подробно читайте на «Фонтанке». В планах города — приобрести в ближайшие годы еще почти тысячу вагонов, чтобы обновить устаревший подвижной состав. Ориентировочно это может обойтись в 130 млрд рублей. Рассматривается вариант, при котором средства через ВЭБ выделит Фонд национального благосостояния — правда, не Петербургу и не метрополитену, а абстрактному лизингодателю. Подробно об этой схеме читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Zuz3
Не правильное распределение дохода делает бизнес убыточным. Ладно метро, меня удивила РПЦ, когда попросила отскочку по ЖКХ. Метрополитен пока с этим сам справляется, надеюсь...
Uni
А метро убыточно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний