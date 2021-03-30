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«Петербургский метрополитен» возьмет в долг 6 млрд. Ему нужно рефинансировать старый кредит

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на предоставление ему кредита почти в 6 млрд рублей. Переплатить в виде процентов готов максимум 1,26 млрд.

Информация об аукционе размещена накануне, заявки принимают до 14 апреля. Согласно техзаданию, сумма кредита — 5,93 млрд; выдать кредит надо не позднее 30 апреля, а действует договор в течение 3 лет. Гасить долг подземка собирается равными траншами ежегодно, средства на это выделит городской бюджет в виде субсидии в уставной фонд предприятия.

Цель нового кредита — рефинансировать прежний, который был взят в начале 2017. Подробностей не приводится, однако «Фонтанка» рассказывала, что метрополитен продолжает выплачивать долги за 27 составов, которые были куплены по контракту 2016 года. На рефинансирование долга в 2020 году планировали направить 4,7 млрд, однако коронавирусный секвестр бюджета выкинул эти обязательства Петербургского метрополитена. Банк «Санкт-Петербург» вошел в положение и подписал допсоглашения с предприятием, сдвинув выплаты на год. На нулевых чтениях бюджета комтранс напоминал, что в 2021 надо выплачивать 5,9 млрд, либо опять пролонгировать займ.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как развивалась закупочная кампания петербургского метро в отношении новых составов. В результате удлинения поездов на двух линиях образовался избыток головных вагонов. Подробнее об этом — здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

domepic
Какие могут быть кредиты у государственного предприятия, тем более на такие сроки. Пусть хоть у Путина деньги берут но долг возвращают. У людей не было индексации ЗП, а они стоимость жетона повысили. Метрострой банкрот уже, давайте ещё больше кредитов наберём и метро сделаем тоже банкротом. А потом говорим что прибыли от метро нет, одни убытки. Берите больше кредитов, а весь город потом будет данные кредиты оплачивать.
262224921
За чей счёт метрополитен готов переправить 1 млрд? Опять за счёт нищеты которая вынуждена пользоваться услугами ?
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