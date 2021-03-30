«Петербургский метрополитен» возьмет в долг 6 млрд. Ему нужно рефинансировать старый кредит

Информация об аукционе размещена накануне, заявки принимают до 14 апреля. Согласно техзаданию, сумма кредита — 5,93 млрд; выдать кредит надо не позднее 30 апреля, а действует договор в течение 3 лет. Гасить долг подземка собирается равными траншами ежегодно, средства на это выделит городской бюджет в виде субсидии в уставной фонд предприятия.



Цель нового кредита — рефинансировать прежний, который был взят в начале 2017. Подробностей не приводится, однако «Фонтанка» рассказывала, что метрополитен продолжает выплачивать долги за 27 составов, которые были куплены по контракту 2016 года. На рефинансирование долга в 2020 году планировали направить 4,7 млрд, однако коронавирусный секвестр бюджета выкинул эти обязательства Петербургского метрополитена. Банк «Санкт-Петербург» вошел в положение и подписал допсоглашения с предприятием, сдвинув выплаты на год. На нулевых чтениях бюджета комтранс напоминал, что в 2021 надо выплачивать 5,9 млрд, либо опять пролонгировать займ.