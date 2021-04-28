Петербурженку обязали демонтировать несогласованное остекление. Суд отказался учесть «балконную амнистию»

Жительницу дома № 26, литера А, на Коломяжском проспекте в Петербурге обязали демонтировать несогласованное остекление балкона. Решение по иску ТСЖ «26 Корпус» 28 апреля принял Приморский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов города.



ТСЖ потребовало признать остекление квартиры петербурженки Натальи Гальцевой незаконным, обязать её демонтировать конструкцию, а также выплатить расходы в размере 18 тысяч рублей и назначить неустойку — по 500 рублей ежедневно за каждый день просрочки исполнения решения суда.



Ответчица ссылалась на пункт 14–6 в правилах благоустройства, который был введён Смольным в конце 2020 года в рамках так называемой «балконной амнистии». Он гласит, что остекление, установленное до 1 января 2021 года, не является самовольным, а требование к приведению конструкции в исходное положение (то есть демонтаж остекления) не может быть предъявлено раньше 2028 года.



Тем не менее суд указал, что возражения ответчика не могут быть приняты. Отсутствие согласования остекления не является единственным основанием для удовлетворения иска ТСЖ. «Ответчиком не представлено сведений о наличии согласия всех собственников МКД на осуществление ею работ, связанных с изменением фасада дома», — говорится в сообщении.



Гальцеву обязали в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу демонтировать остекление. Кроме этого, суд взыскал с ответчицы 15 тысяч судебных расходов и 6 тысяч госпошлины и назначил неустойку в размере 50 рублей ежедневно и до момента фактического исполнения решения суда.



Напомним, что городской закон о «балконной амнистии» в марте 2021 года также принял петербургский парламент. Закон уже вступил в силу.

