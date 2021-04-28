Про них сейчас не пишет только ленивый. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Петров и Боширов»

Подмосковная фирма подала заявку на регистрацию товарного знака «Петров и Боширов». Под именами тех, кого британская разведка подозревала в отравлении Скрипалей, вновь всплывшими в связи с российско-чешским дипломатическим скандалом, хотят продавать настольные игры-бродилки.



Согласно опубликованному на сайте Роспатента документу, заявку подала компания «Дельта», зарегистрированная в подмосковном городе Ступино. По данным из открытых источников, фирма существует с 2016 года, и ее основной вид деятельности — оптовая торговля бытовыми товарами. Заявка была подана 23 апреля. Если ее одобрят, то компания сможет выпускать под маркой «Петров и Боширов» одежду, обувь, головные уборы, игры и игрушки, а также предоставлять услуги по продвижению товаров для третьих лиц, снабжению товарами, оптовой и розничной продаже, рекламе и телекоммуникации.