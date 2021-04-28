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Про них сейчас не пишет только ленивый. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Петров и Боширов»

Российская фирма подала заявку на регистрацию товарного знака «Петров и Боширов»

Подмосковная фирма подала заявку на регистрацию товарного знака «Петров и Боширов». Под именами тех, кого британская разведка подозревала в отравлении Скрипалей, вновь всплывшими в связи с российско-чешским дипломатическим скандалом, хотят продавать настольные игры-бродилки.

Согласно опубликованному на сайте Роспатента документу, заявку подала компания «Дельта», зарегистрированная в подмосковном городе Ступино. По данным из открытых источников, фирма существует с 2016 года, и ее основной вид деятельности — оптовая торговля бытовыми товарами. Заявка была подана 23 апреля. Если ее одобрят, то компания сможет выпускать под маркой «Петров и Боширов» одежду, обувь, головные уборы, игры и игрушки, а также предоставлять услуги по продвижению товаров для третьих лиц, снабжению товарами, оптовой и розничной продаже, рекламе и телекоммуникации.

Изданию «Открытые медиа» в компании рассказали, что под новым товарным знаком хотят продавать настольные игры-бродилки, в том числе за границу. «Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда всë в порядке — не надо будет тратиться на дополнительные расходы», — заявил представитель фирмы.

Александра Петрова и Руслана Боширова британская разведка подозревала в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «Новичком». В Европе и США их называют не иначе как сотрудниками ГРУ. Согласно расследованию Bellingcat и Insider, Александр Петров — это Анатолий Владимирович Чепига, полковник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), а Руслан Боширов — офицер разведки Александр Мишкин. После отравления в Солсбери в 2018–2019 годах США и Евросоюз ввели против Чепиги персональные санкции за «применение химического оружия в Солсбери».

17 апреля 2021 года МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.

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Комментарии (2)

Uni
А еще лучше выпустит игру по мотивам "Цивилизации" и назвать "Отдельная цивилизация". Действие происходит в некой сверхдержаве, цель игры - исправление генетического кода. Донатить скрепами.
sektor7
Мда..
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