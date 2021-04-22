автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным ОВД-инфо на утро 22 апреля, общее число задержанных на несогласованных акциях накануне составило 1788. В Петербурге — 808, на втором месте Уфа со 119. В Москве — 30. Официальных цифр на момент публикации нет, поэтому приходится пользоваться оценками. В Законодательном собрании с утра выясняли — какой дурак это устроил и что бы было с Родиной и с нами без Росгвардии. «Фонтанка» попыталась выяснить, кто надел на Смольный желтую майку лидера.

Екатерина Шульман, политолог

— Вы вчера, конечно, отличились, причем на пустом месте. Вы подарили картинку, которой так счастливо удалось избежать в Москве. Петербург — город крайнего регионального своеобразия, это относится и к силовым структурам. Я это раньше связывала с тем, что всех, кого можно, забрали в Москву. А кого не забрали — тем обидно, почему они до сих пор не секретари Совбеза, а сидят в районном отделе полиции. Но это версии, а не объяснение. А факт в том, что такая ваша странность стала видна еще более выпукло при нынешней администрации, потому что она поэнергичнее предыдущей.



Что можно осторожно утверждать, так это что администрация президента тут не очень при чем. Принятие решений в этой области перешло от гражданского менеджемента к силовому. В 2019 году так было, и сейчас тоже так. Вопрос — насколько эта силовая вертикаль едина и замыкается на кого-то в центре и какова здесь степень региональной самодеятельности. Многое может зависеть от того, кто начальник УФСБ или начальник ГУ МВД. На втором месте по задержаниям после Петербурга была Уфа. Трудно же предположить, что в Уфе какие-то особенно агрессивные или многочисленные протестующие? Думаю, что не от губернатора, а от характеристик силового блока в субъекте зависит практика. У вас, вспомните, умудрились побить первомайскую демонстрацию согласованную, сказав, что внутри согласованной образовалась несогласованная.

В Москве полиция вела себя великолепно. Думаю, что назначение на день послания президента Федеральному собранию было удачной идеей — показалось некрасивым совмещать эти два плана. Но опять же это не объясняет, почему в Петербурге приняли другое решение.



Евгений Вышенков, заместитель главреда «Фонтанки»

— Сразу после первых массовых выступлений (23 и 31 января — прим.) картинка с толпами на Невском проспекте, статистикой о высыпавших в центр города студентах чрезвычайно не понравилась Кремлю. Значит и в МВД эмоционально посчитали, что в вольнодумстве Северная столица чуть ли не крепче Москвы.

Никто, кроме начальника питерского главка Романа Плугина, не может знать, что точно ему высказали, но суть негатива сводится к риторическому вопросу: «Как допустили? Кто виноват?». Крайним назначили начальника Центра «Э», который и был резко снят с должности. Поэтому весь последующий ответ полиции, Росгвардии Петербурга на манифестантов и базируется на догме «Да, репрессии!».

Надо еще раз подчеркнуть, что фактический градус реакции на оппозицию определяется в администрации президента. Так что, по большому счету, это только внешне полицейская инициатива.



«Фонтанка.ру»

Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, петербургский омбудсмен



— Меня удивляет такой подход. Я, к сожалению, не могу сказать, кто конкретно принимал решение о такой тактике. Я бы ее назвал тактикой запугивания и устрашения. Никто не заявляет об этом публично. Если бы авторы такого выбора проявили себя, я готов с ними поспорить публично. И обсудить, насколько такие действия способствуют уважению к закону, к праву. На мой взгляд, урок, который люди, столкнувшиеся с таким силовым ответом на мирную акцию, получат, — это не урок уважения к закону и уважения к праву. Это скорее урок силы и бесправия. Я думаю, что в Петербурге так же, как и в Москве, была возможность обеспечить проведение этой акции, пусть и несогласованной, но мирной, без причинения стольких неудобств жителям города и без таких массовых задержаний.

Мои наблюдатели были свидетелями жестких и, на их взгляд, необоснованных задержаний. Ну и, понятно, когда у сотрудника правоохранительных органов в руках электрошокер, рано или поздно он начнет работать. Только непонятно, зачем.

Лев Лурье, историк



— У нас крайне нереактивная власть, если не сказать больше. И я думаю, это не избыток жестокости даже, а просто олицетворение поговорки «что ни делает дурак — все он делает не так».

Есть общая ленинградская интенция, так сказать, дух Смольного. Она проистекает из того, что все городские начальники — от Зиновьева до Попкова — как известно, покинули мир не добровольно. И поэтому здесь всегда при советской власти был режим более консервативный, чем в Москве.

А второй момент заключается в крайней некомпетентности. В принципе Смольный должен, как сверхчувствительная антенна, угадывать любое желание администрации президента, но у них не хватает датчиков и интуиции. Они хотели выслужиться, но не факт, что получили больше вистов, чем Собянин.

Я думаю, именно московская картинка — это та картинка, которую хотела видеть АП и сам Владимир Владимирович в час своей исторической встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко. Это было видно и из послания Федеральному собранию: создается картина сложного государства, которое может и приголубить, и атомную бомбу взорвать в зависимости от ситуации. А так тупо — нет.



Марина Литвинович, правозащитник, исключена в начале апреле из Общественной наблюдательной комиссии Москвы

— Я думаю, что в Москве решение о «неразгоне» и «неарестах» принималось на уровне Собянина и главного управления МВД по Москве. И в Петербурге решало местное руководство — города и полиции. И такая разница в картинках объясняется именно этим. Решали, исходя из собственного понимания и опыта, из оперативных данных и политических соображений.

На уровне картинки, конечно, диссонанс. Обычно если бьют, то везде. На фоне спокойной Москвы такое количество задержаний и избиений в Петербурге произвело впечатлений, в том числе на столицу. Будут ли последствия? В первую очередь, их примет на себя Беглов, потому что недовольство вчерашними событиями будет направлено именно на него. Но я говорю про недовольство общественности. А Кремлю, мне кажется все равно: для него же не наступило нежелательных последствий, а то, что кого-то избили, арестовали, не особенно его волнует. Справка:

Напомним, вечером 21 апреля в Петербурге и десятках других городов России прошли массовые акции протеста с требованием допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, которому в феврале суд заменил условный срок на реальный. Навальный с 31 марта держит голодовку с требованием допустить к нему медиков. На акции в Петербурге задержали, по последним данным, 808 человек. Как проходил протест, читайте в материале «Фонтанки».



«Фонтанка.ру»