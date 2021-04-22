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Два ребенка за полчаса попали под колеса автомобилей в центре Петербурга

Водители автомобилей за полчаса сбили двоих детей в Петербурге

Два серьезных ДТП с пешеходами за полчаса произошли в Центральном районе Петербурга днем 21 апреля. Под колесами автомобилей пострадали 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Всего же за минувшие сутки на петербургских дорогах травмы получили 8 человек, и половина из них — несовершеннолетние.

Как стало известно «Фонтанке», в 15:38 у дома 4 по проспекту Бакунина 26-летний гражданин Казахстана, проживающий в Петербурге, двигаясь по Херсонской улице на принадлежащем коммерческой фирме Hyundai Solaris, повернул налево на Бакунина и сбил 10-летнюю девочку, гражданку Узбекистана. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 16 часов 42-летний житель Петербурга на своем Toyota Hilux ехал по Суворовскому проспекту от Тульской улицы к Кирочной и у дома 50/52 по Суворовскому сбил 8-летнего мальчика. Юный петербуржец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Всего за 21 апреля в Петербурге произошло 362 ДТП, в восьми из которых были пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы получили четверо взрослых и четыре ребенка, погибших не было. В Ленобласти за сутки зафиксировали 64 дорожные аварии, в том числе шесть с пострадавшими. Травмы получили 8 человек, в том числе один ребенок. Один взрослый погиб.

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Также сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Петербурга и области 8 пьяных водителей и еще 11 человек оформили за отказ пройти медосвидетельствование. Был пресечен 21 факт выезда на встречную полосу и выявлено 2208 нарушений ПДД: 2080 совершили водители, 128 — пешеходы. Помимо этого, полицейские задержали двух человек, находящихся в федеральном розыске, и 87 человек, совершивших административные правонарушения.

Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (1)

Маэстро
Гражданин Казахстана сбил гражданку Узбекистана в Петербурге. Как говорится, комментарии излишни.
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