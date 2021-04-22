Два серьезных ДТП с пешеходами за полчаса произошли в Центральном районе Петербурга днем 21 апреля. Под колесами автомобилей пострадали 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Всего же за минувшие сутки на петербургских дорогах травмы получили 8 человек, и половина из них — несовершеннолетние.

Как стало известно «Фонтанке», в 15:38 у дома 4 по проспекту Бакунина 26-летний гражданин Казахстана, проживающий в Петербурге, двигаясь по Херсонской улице на принадлежащем коммерческой фирме Hyundai Solaris, повернул налево на Бакунина и сбил 10-летнюю девочку, гражданку Узбекистана. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 16 часов 42-летний житель Петербурга на своем Toyota Hilux ехал по Суворовскому проспекту от Тульской улицы к Кирочной и у дома 50/52 по Суворовскому сбил 8-летнего мальчика. Юный петербуржец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Всего за 21 апреля в Петербурге произошло 362 ДТП, в восьми из которых были пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы получили четверо взрослых и четыре ребенка, погибших не было. В Ленобласти за сутки зафиксировали 64 дорожные аварии, в том числе шесть с пострадавшими. Травмы получили 8 человек, в том числе один ребенок. Один взрослый погиб.