Жителя Петербурга, приложившего чужого ребёнка о землю на детской площадке, отправили в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор в отношении Жаффара Ирназарова, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В конце прошлого года он напал на ребёнка на детской площадке.



«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по иску представителя потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере более 143 тысяч рублей», — сообщает 21 апреля городской СК.

Как ранее писала «Фонтанка», в декабре 2020 года 36-летний приезжий из Узбекистана Жаффар Ирназаров разнимал драку между своим 10-летним сыном и 11-летним Даниилом, которая произошла у дома 70 на проспекте Просвещения. Вместо того чтобы утихомирить детей, он схватил второго ребёнка за капюшон кофты и штаны, после чего со всей силы бросил на землю. Этот момент попал на видео.