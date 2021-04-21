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Жителя Петербурга, приложившего чужого ребёнка о землю на детской площадке, отправили в колонию-поселение

Напавшего на ребёнка на петербургской детской площадке изолировали на два года

В Петербурге вынесли приговор в отношении Жаффара Ирназарова, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В конце прошлого года он напал на ребёнка на детской площадке.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по иску представителя потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере более 143 тысяч рублей», — сообщает 21 апреля городской СК.

Как ранее писала «Фонтанка», в декабре 2020 года 36-летний приезжий из Узбекистана Жаффар Ирназаров разнимал драку между своим 10-летним сыном и 11-летним Даниилом, которая произошла у дома 70 на проспекте Просвещения. Вместо того чтобы утихомирить детей, он схватил второго ребёнка за капюшон кофты и штаны, после чего со всей силы бросил на землю. Этот момент попал на видео.

В результате с переломом левого предплечья Даниил угодил в больницу, где его прооперировали. Нападавшего доставили в отдел полиции, а вскоре он стал фигурантом уголовного дела.

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Комментарии (21)

Antuan Rokanten
Чего-то маловато дали за такое насилие над ребенком.
Norge
Помню видео - это охреневший узбек, наверное бригадир над своими. Надо было 2 года с высылкой и запретом вьезда.
265879120
Еще неизвестно как вел себя этот «пострадавший» гаденыш. Судя по всему именно он (потерпевший) был инициатором драки, скорей всего распустил свой паршивый язык. Узбек защищал своего ребенка, но это мало кому интересно. Наказать всегда проще беззащитного.
Только пусть эта семейка «потерпевших» помнит, что жизнь г ~ все вернется Даниилу!
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