В Петербурге заблокировали сайт о «профессиональном устранении конкурентов». Заинтересованные могли выбрать между наездом и киллером

В Петербурге рассмотрели административный иск прокурора о блокировке сайта с предложением о «профессиональном устранении конкурентов». Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Как говорится в сообщении, надзорное ведомство выявило данный интернет-ресурс в ходе мониторинга Сети. На его страницах была размещена информация c предложением инициировать проверки конкурентов петербургскими госорганами за вознаграждение.
«Распространение указанной выше информации нарушает законные права предпринимателей, лиц, ведущих иную деятельность, влечёт причинение им убытков и ущерба», — пишет пресс-служба со ссылкой на прокурора.
«Фонтанка» ознакомилась с предложениями на этом сайте. Помимо «наезда компетентных органов», предполагаемому заказчику услуги предлагается устранить конкурентов физически — с помощью киллера. Расценки указаны только для Москвы и Московской области. Стоимость «наезда» составляет 200 тысяч рублей. Услуги киллера могут обойтись чуть дешевле — от 100 до 150 тысяч рублей. Также указано, что заключение сделки возможно только заочно.
В качестве ответчика выступил некий Антон Зыбанов. Последний, как удалось установить, может быть владельцем домена. На судебное заседание он не явился, направив в суд ходатайство, в котором указал, что не имеет отношения к регистрации этого сайта. По его мнению, это сделал кто-то другой, воспользовавшись его паспортными данными.
Московский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.