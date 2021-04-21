В Петербурге заблокировали сайт о «профессиональном устранении конкурентов». Заинтересованные могли выбрать между наездом и киллером

В Петербурге рассмотрели административный иск прокурора о блокировке сайта с предложением о «профессиональном устранении конкурентов». Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Как говорится в сообщении, надзорное ведомство выявило данный интернет-ресурс в ходе мониторинга Сети. На его страницах была размещена информация c предложением инициировать проверки конкурентов петербургскими госорганами за вознаграждение.



«Распространение указанной выше информации нарушает законные права предпринимателей, лиц, ведущих иную деятельность, влечёт причинение им убытков и ущерба», — пишет пресс-служба со ссылкой на прокурора.

