Второе утро подряд в Петербурге 7-балльные пробки, что на 1 балл больше обычного. Особенно большие заторы скапливаются на кольцевой автодороге, в том числе из-за дорожных работ.



По данным «Яндекса», самыми загруженными улицами в утренний час пик 20 апреля стали проспект Славы — Народная улица к Московскому, Пискарёвский проспект в центр и участок Заневский проспект — проспект Косыгина в сторону центра. Там наблюдались 9-балльные заторы.

Нехарактерно плотное движение утром было и на Софийской улице: из центра она была загружена на 5 баллов вместо двух. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщили об аварии с автоцистерной. На Софийской вылетел с дороги тягач с цистерной с логотипом газовой компании. Машина запрыгнула на поребрик и съехала в кювет. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7 утра на пересечении с Колпинским шоссе, пострадавших в ДТП нет.