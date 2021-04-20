Второе утро подряд в Петербурге 7-балльные пробки, что на 1 балл больше обычного. Особенно большие заторы скапливаются на кольцевой автодороге, в том числе из-за дорожных работ.
По данным «Яндекса», самыми загруженными улицами в утренний час пик 20 апреля стали проспект Славы — Народная улица к Московскому, Пискарёвский проспект в центр и участок Заневский проспект — проспект Косыгина в сторону центра. Там наблюдались 9-балльные заторы.
Нехарактерно плотное движение утром было и на Софийской улице: из центра она была загружена на 5 баллов вместо двух. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщили об аварии с автоцистерной. На Софийской вылетел с дороги тягач с цистерной с логотипом газовой компании. Машина запрыгнула на поребрик и съехала в кювет. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7 утра на пересечении с Колпинским шоссе, пострадавших в ДТП нет.
На Западном скоростном диаметре авария уплотнила движение перед съездом на Богатырский проспект. В пресс-службе «Магистрали северной столицы» уточнили, что ДТП произошло около 9 часов утра, один автомобиль слегка толкнул сзади другой. Пострадавших не было, аварию быстро оформили и разъехались. При этом на съезде второй день плотно из-за ремонта на Богатырском.
На перекрестке проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова проезд осложнило ДТП с маршруткой. По данным очевидца, около в 7:15 при проезде перекрестка автобус с пассажирами врезался в микроавтобус. Столкновение попало на камеру видеорегистратора.
Крупнейшие пробки утром 20 апреля в Петербурге собрались на КАД, самые длинные перевалили за 13 километров. В топ-5 заторов вошли:
- 8:29, внутреннее кольцо КАД, Большой Обуховский мост — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;
- 9:58, внешнее кольцо КАД — 13,6 км от Ропшинского шоссе до Таллинского шоссе;
- 8:53, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект — 11,9 км от Центральной улицы до моста Александра Невского;
- 9:58, Мурманское шоссе, Народная улица — 9,7 км от эстакады над железной дорогой до Володарского моста;
- 9:41, внешнее кольцо КАД — 8,1 км от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе.
Сейчас в городе дороги загружены на 5 баллов. Для этого времени такая загруженность тоже необычно высока — как правило, дороги на 1 балл свободнее.