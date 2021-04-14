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Смольный определился с размером выплат семье погибшего и пострадавшим в пожаре на Октябрьской набережной

Пострадавшие при тушении «Невской мануфактуры» пожарные получат материальную помощь от города

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара здания «Невской мануфактуры».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, один миллион рублей получат члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого. О погибшем Фонтанка рассказывала ранее.

Двоим пострадавшим пожарным — Борису Старковскому и Антону Соколову — город окажет материальную помощь в 500 тысяч рублей каждому. Ещё 300 тысяч выдадут Артему Нестерову.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Днём ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Соколова и Старковского орденами Мужества, а также Белецкого — посмертно.

Обжегший руки огнеборец выписан из больницы. Еще двое пострадавших при тушении «Невской мануфактуры» — в стабильно тяжелом состоянии.

Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля СК РФ также сообщил о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

265055334
1 лям стоит жизнь спасателя, пожалуй стоит задуматься над поиском другой работы.....
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