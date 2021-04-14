Смольный определился с размером выплат семье погибшего и пострадавшим в пожаре на Октябрьской набережной

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара здания «Невской мануфактуры».
Как сообщили в пресс-службе Смольного, один миллион рублей получат члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого. О погибшем Фонтанка рассказывала ранее.
Двоим пострадавшим пожарным — Борису Старковскому и Антону Соколову — город окажет материальную помощь в 500 тысяч рублей каждому. Ещё 300 тысяч выдадут Артему Нестерову.
Средства будут направлены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.
Днём ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Соколова и Старковского орденами Мужества, а также Белецкого — посмертно.
Обжегший руки огнеборец выписан из больницы. Еще двое пострадавших при тушении «Невской мануфактуры» — в стабильно тяжелом состоянии.