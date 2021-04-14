«В настоящий момент на месте пожара на Октябрьской наб., д. 50, происходит передислокация техники, постепенно будет открываться для движения транспорта участок дороги на Октябрьской набережной, перекрытый в связи с тушением пожара и проведением аварийно-спасательных работ в здании АО «Невская мануфактура», — доложили в пресс-службе.
Петербургские пожарные работают на территории сгоревшего здания третий день подряд.
В Петербурге готовятся открыть для движения Октябрьскую набережную в районе сгоревшей «Невской мануфактуры»
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что Октябрьская набережная в районе «Невской мануфактуры» скоро будет доступна для автомобилистов
Участок Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Народной в скором времени откроется для автомобилистов. Об этом 14 апреля сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
«В настоящий момент на месте пожара на Октябрьской наб., д. 50, происходит передислокация техники, постепенно будет открываться для движения транспорта участок дороги на Октябрьской набережной, перекрытый в связи с тушением пожара и проведением аварийно-спасательных работ в здании АО «Невская мануфактура», — доложили в пресс-службе.
Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Их представят к наградам.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля СК РФ также сообщил о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».
О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.