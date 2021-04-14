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Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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Третий день подряд. Петербургские пожарные продолжают работать на тлеющей «Невской мануфактуре»

ГУ МЧС по Петербургу третий день работает на месте пожара на Октябрьской набережной, 50

Пожарные продолжают работать на территории тлеющей после пожара фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге. Об этом утром 14 апреля сообщает городское управление МЧС.

«Спасатели продолжают работу на пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50. В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Ликвидацией возгорания занимаются более полусотни специалистов с привлечением 15 единиц спецтехники.

Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Их представят к наградам.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля СК РФ также сообщил о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (7)

265861759
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Заранее большое человеческое спaсибо....
UserField
Перекрытие набережной без всякой на то необходимости второй день подряд неплохо показывает отношение к горожанам...
Перебазироваться там есть, куда. Места много.
Елена Владимирова
Предоставили услуги по поджогу
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