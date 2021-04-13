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Пожар на «Невской Мануфактуре»

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Porsche на Свердловской набережной нашёл себе монорельс

В Петербурге сохраняются аномальные пробки

Загруженность дорог Петербурга по-прежнему остаётся выше привычных показателей. С утра она сохраняется на уровне 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно днём бывает 4.

При этом аварий, судя по сообщениям, не больше обычного. Среди самых ярких — ДТП с Porsche Cayenne на Свердловской набережной. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобиль запрыгнул на разделительную полосу и сломал несколько метров ограждения.

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«Новый Porsche Monorels», — шутят в комментариях.


.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Плотно при въезде на все мосты через Неву. «Яндекс» фиксирует несколько аномально загруженных участков:

  • 14:30, Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в центр — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного,
  • 13:33, внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, пробка 9 км,
  • 12:39, Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Октябрьской набережной — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.
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На дорожную ситуацию сейчас влияют ограничения движения: ремонт на Литейном мосту, закрытие части полос на КАД в связи с уборкой и ремонтами, а также перекрытие движения на Октябрьской набережной в связи с пожаром на «Невской мануфактуре».

Вчера также весь день сохранялись пробки. При этом ДТП в Петербурге было немного — 340, в 8 из них пострадали 9 взрослых и один ребёнок, сообщает ГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».

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Управление ГИБДД по СПб и ЛО

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Комментарии (2)

265859932
340 дтп за сутки, чтооо ? Вы совсем чтоли долба… , другого слова просто нет как мне кажется.
Mimo_Prohodil
А из какого г забор сделан и какой в нём смысл? может пора уже отбойник поставить уже, поставить уже
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