Загруженность дорог Петербурга по-прежнему остаётся выше привычных показателей. С утра она сохраняется на уровне 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно днём бывает 4.
При этом аварий, судя по сообщениям, не больше обычного. Среди самых ярких — ДТП с Porsche Cayenne на Свердловской набережной. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобиль запрыгнул на разделительную полосу и сломал несколько метров ограждения.
«Новый Porsche Monorels», — шутят в комментариях.
Плотно при въезде на все мосты через Неву. «Яндекс» фиксирует несколько аномально загруженных участков:
- 14:30, Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в центр — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного,
- 13:33, внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, пробка 9 км,
- 12:39, Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Октябрьской набережной — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.
На дорожную ситуацию сейчас влияют ограничения движения: ремонт на Литейном мосту, закрытие части полос на КАД в связи с уборкой и ремонтами, а также перекрытие движения на Октябрьской набережной в связи с пожаром на «Невской мануфактуре».
Вчера также весь день сохранялись пробки. При этом ДТП в Петербурге было немного — 340, в 8 из них пострадали 9 взрослых и один ребёнок, сообщает ГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».