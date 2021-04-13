Загруженность дорог Петербурга по-прежнему остаётся выше привычных показателей. С утра она сохраняется на уровне 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно днём бывает 4.

При этом аварий, судя по сообщениям, не больше обычного. Среди самых ярких — ДТП с Porsche Cayenne на Свердловской набережной. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобиль запрыгнул на разделительную полосу и сломал несколько метров ограждения.