На участке внутреннего кольца между развязками с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и с Шафировским проспектом введут ограничения.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 6 по 12 апреля на участке с 32-го по 37-й километр будет перекрыта одна полоса движения — четвёртая. На первой, второй и третьей вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
Причина ограничений — работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги, их будут вести в круглосуточном режиме, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».
По той же причине, напомним, до 12 апреля закрыта полоса на участке между Колтушским и Мурманским шоссе.