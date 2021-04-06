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На КАД между Токсовским и Шафировским закрывается часть дороги

Ограничения на КАД Петербурга вводятся из-за уборки смёта

На участке внутреннего кольца между развязками с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса и с Шафировским проспектом введут ограничения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 6 по 12 апреля на участке с 32-го по 37-й километр будет перекрыта одна полоса движения — четвёртая. На первой, второй и третьей вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Причина ограничений — работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги, их будут вести в круглосуточном режиме, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».

По той же причине, напомним, до 12 апреля закрыта полоса на участке между Колтушским и Мурманским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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