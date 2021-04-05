FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На востоке КАД сужают внутреннее кольцо

Из-за уборочных работ на участке КАД Петербурга закрывают полосу

На внутреннем кольце кольцевой дороги Петербурга вводятся ограничения движения между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 12 апреля на участке с 45-го по 51-й километр внутреннего кольца перекрывают одну полосу движения. На первой, второй и третьей скоростной режим ограничивается до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Причина ограничений — уборка смёта в разделительной полосе дороги. Работы будут проводиться в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения — круглосуточно, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний