На внутреннем кольце кольцевой дороги Петербурга вводятся ограничения движения между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 12 апреля на участке с 45-го по 51-й километр внутреннего кольца перекрывают одну полосу движения. На первой, второй и третьей скоростной режим ограничивается до 50 км/ч.
Причина ограничений — уборка смёта в разделительной полосе дороги. Работы будут проводиться в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения — круглосуточно, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».