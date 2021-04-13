Движение по Октябрьской набережной в районе пожара на «Невской мануфактуре» по-прежнему перекрыто

Петербуржцы сообщают в соцсетях, что набережная до сих пор перекрыта. По их данным, закрыт участок от улицы Крыленко в сторону Володарского моста и в обратную сторону.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Октябрьской набережной местами из-за того, что автомобилистам, спешащим на работу, нужно объезжать закрытый участок, наблюдаются пробки. Они на 8:20 начинаются от особняка Веги и тянутся до улицы Тельмана. Также стоит параллельный набережной Дальневосточный проспект.



По данным МЧС, сейчас на месте возгорания огнеборцы работают по третьему номеру сложности. В работах задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.

