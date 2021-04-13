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Движение по Октябрьской набережной в районе пожара на «Невской мануфактуре» по-прежнему перекрыто

Пробки собираются на Октябрьской набережной в районе места пожара на «Невской мануфактуре»

Пожарные продолжают работу по тушению и разбору обгоревших конструкций на Октябрьской набережной. Участок магистрали до сих пор закрыт для движения.

Петербуржцы сообщают в соцсетях, что набережная до сих пор перекрыта. По их данным, закрыт участок от улицы Крыленко в сторону Володарского моста и в обратную сторону.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Октябрьской набережной местами из-за того, что автомобилистам, спешащим на работу, нужно объезжать закрытый участок, наблюдаются пробки. Они на 8:20 начинаются от особняка Веги и тянутся до улицы Тельмана. Также стоит параллельный набережной Дальневосточный проспект.

По данным МЧС, сейчас на месте возгорания огнеборцы работают по третьему номеру сложности. В работах задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся в половине первого часа дня. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Площадь пожара составляла более 10 тысяч квадратных метров. В здании обрушились кровля и перекрытия. Погиб сотрудник МЧС, двое его коллег пострадали во время эвакуации людей из здания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. На место выехали криминалисты из Москвы. Также помощь региональному МЧС окажет оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС.

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