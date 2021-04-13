Загруженность дорог Петербурга 13 апреля к 8:35 достигла «красных» 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время.
«Яндекс» фиксирует несколько аномально загруженных магистралей:
- 8:36, на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков к Октябрьской набережной — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.
- 8:09, на Ленинском проспекте к Маршала Жукова — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.
- 7:24, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км.
Накануне аномальные пробки наблюдались на протяжении всего дня — с утра и до вечера, когда дороги загрузились до 9 баллов.
Обычно пробки растут в дни сильных осадков, но 12 и 13 апреля не тот случай. На дорожную ситуацию сейчас влияют ограничения движения: ремонт на Литейном мосту, закрытие части полос на КАД в связи с уборкой и ремонтами, а также перекрытие движения на Октябрьской набережной в связи с пожаром на «Невской мануфактуре».