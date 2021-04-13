FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Начались задержания по пожару на Октябрьской

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Аномальные пробки вернулись в Петербург, есть магистрали с 10 баллами

В Петербурге общая загруженность дорог достигла 7 баллов

Загруженность дорог Петербурга 13 апреля к 8:35 достигла «красных» 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время.

ПоделитьсяПоделиться

«Яндекс» фиксирует несколько аномально загруженных магистралей:

  • 8:36, на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков к Октябрьской набережной — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.
  • 8:09, на Ленинском проспекте к Маршала Жукова — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.
  • 7:24, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км.

Накануне аномальные пробки наблюдались на протяжении всего дня — с утра и до вечера, когда дороги загрузились до 9 баллов.

ПоделитьсяПоделиться

Обычно пробки растут в дни сильных осадков, но 12 и 13 апреля не тот случай. На дорожную ситуацию сейчас влияют ограничения движения: ремонт на Литейном мосту, закрытие части полос на КАД в связи с уборкой и ремонтами, а также перекрытие движения на Октябрьской набережной в связи с пожаром на «Невской мануфактуре».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (7)

nvlpnh
Нужно еще больше строить жилья.
Misha Timoshin
Машина - это свобода.
***_555
Обычная ж. юго-востока.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний