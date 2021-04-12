В утренний час пик пробки достигли «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных шести, в 10:35 составили 5 баллов против обычных четырёх.
В центре Петербурга на 15 минут перекрыли Литейный мост. По словам читателей «Фонтанки», там перегоняют дорожную технику. На Литейном проспекте пробка выросла до 1,5 километра, затор есть и с Выборгской стороны.
Рекордная пробка наблюдается на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта. По данным «Яндекса» на 10:12, она достигает 10,8 километра. В то же время на протяжении 4,8 километра стоит Выборгское шоссе перед Песочным шоссе.
Самыми загруженными магистралями утром (до 10:00) стали Литейный и Загородный к Литейному мосту (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки:
- внутренняя сторона КАД от Шафировского проспекта до реки Оккервиль, 10,8 км;
- внешняя сторона КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта, 10,8 км;
- Колтушское шоссе от поворота на Токари до посёлка Разметелево, 4,6 км;
- Приморское шоссе и Приморский проспект от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского, 4,3 км;
- Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, 4,2 км.