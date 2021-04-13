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Участниц «голой фотосессии» выслали из Дубая. Одну из них в ОАЭ задержал коронавирус

Дубай выслал задержанных за обнаженную фотосессию девушек

Украинский МИД рассказал о судьбе соотечественниц, которых полиция эмирата схватила после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля.

«Власти ОАЭ депортировали 11 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии», — цитирует 13 апреля заявление Олега Николенко УНН.

По его словам, одна из девушек все еще остается в Дубае, так как у нее обнаружили коронавирус. Ее также ждет депортация после выздоровления. Всем участницам фотосессии закрыли въезд в ОАЭ.

Николенко подчеркнул, что украинки получили «минимальное из возможных наказаний».

Ранее из ОАЭ депортировали организатора съемок, у которого был российский паспорт.

Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.

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Комментарии (2)

bebop
Откуда как не из Украины? Классика...
265839655
девочки зажигают.
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