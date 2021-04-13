Участниц «голой фотосессии» выслали из Дубая. Одну из них в ОАЭ задержал коронавирус

Украинский МИД рассказал о судьбе соотечественниц, которых полиция эмирата схватила после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля.
«Власти ОАЭ депортировали 11 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии», — цитирует 13 апреля заявление Олега Николенко УНН.
По его словам, одна из девушек все еще остается в Дубае, так как у нее обнаружили коронавирус. Ее также ждет депортация после выздоровления. Всем участницам фотосессии закрыли въезд в ОАЭ.
Николенко подчеркнул, что украинки получили «минимальное из возможных наказаний».
Ранее из ОАЭ депортировали организатора съемок, у которого был российский паспорт.
Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.