Россиянина, арестованного за съёмку обнажённых девушек в Дубае, депортируют из ОАЭ

Задержанный в Дубае житель России, которого правоохранительные органы проверяли на причастность к откровенной съёмке на балконе одного из небоскребов в этом городе, будет депортирован из ОАЭ. Об этом вечером 6 апреля сообщил медиаофис правительства Дубая в Twitter.



«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу не будет», — говорится в сообщении.

