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Россиянина, арестованного за съёмку обнажённых девушек в Дубае, депортируют из ОАЭ

Задержанные за откровенные съёмки на балконе небоскреба в Дубае покинут ОАЭ

Задержанный в Дубае житель России, которого правоохранительные органы проверяли на причастность к откровенной съёмке на балконе одного из небоскребов в этом городе, будет депортирован из ОАЭ. Об этом вечером 6 апреля сообщил медиаофис правительства Дубая в Twitter.

«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу не будет», — говорится в сообщении.

Предполагаемого организатора съёмок с обнажёнными девушками на балконе отеля в Дубае, которые, как писали СМИ, были частью рекламной кампании израильского веб-сайта «для взрослых», задержали и арестовали 5 апреля. Ему грозило более полугода тюрьмы и штраф до 500 тысяч дирхамов (около 138 тысяч долларов). Позже стало известно, что он основатель IT-компании Involta Алексей Концов. За бизнесмена вступился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Также изначально сообщалось, что среди задержанных и арестованных есть гражданки России, но эту информацию не подтвердили в Генконсульстве РФ. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР. Последним грозило менее суровое наказание — до полугода тюрьмы и штраф в 5 тысяч дирхамов (1390 долларов).

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Комментарии (8)

Mash
Эскортницы отработают чинушам в течении года, а мальчик непонятно как, разве что бапки через него прогоняют, да и не гражданин рф он
asgard
Вот это скрепы так скрепы. И никто не вякнет!
kagemusha
Не взлетел Ылитный бордель :(
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