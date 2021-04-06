Россиянина, арестованного за съёмку обнажённых девушек в Дубае, депортируют из ОАЭ

Задержанный в Дубае житель России, которого правоохранительные органы проверяли на причастность к откровенной съёмке на балконе одного из небоскребов в этом городе, будет депортирован из ОАЭ. Об этом вечером 6 апреля сообщил медиаофис правительства Дубая в Twitter.
«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу не будет», — говорится в сообщении.
Предполагаемого организатора съёмок с обнажёнными девушками на балконе отеля в Дубае, которые, как писали СМИ, были частью рекламной кампании израильского веб-сайта «для взрослых», задержали и арестовали 5 апреля. Ему грозило более полугода тюрьмы и штраф до 500 тысяч дирхамов (около 138 тысяч долларов). Позже стало известно, что он основатель IT-компании Involta Алексей Концов. За бизнесмена вступился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Также изначально сообщалось, что среди задержанных и арестованных есть гражданки России, но эту информацию не подтвердили в Генконсульстве РФ. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР. Последним грозило менее суровое наказание — до полугода тюрьмы и штраф в 5 тысяч дирхамов (1390 долларов).