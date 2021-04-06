Россиянин, организовавший обнажённую фотосессию, арестован в Дубае

В Дубае (ОЭА) арестован гражданин России, организовавший фотосъёмку обнажённых женщин на балконе одного из отелей в престижном районе города. Об этом со ссылкой на российского вице-консула Ивана Губанова 6 апреля сообщает Associated Press.
Напомним, ранее в российской дипмиссии заявляли, что среди задержанных за участие в скандальной фотосессии нет гражданок России, как это предполагалось изначально. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР, однако организатором мероприятия выступил человек, имеющий паспорт РФ.
В ОАЭ статья о развратных действиях (именно её инкриминируют участникам фотосессии в обнажённом виде) считается очень серьёзной — нарушение закона о публичной порядочности, в том числе демонстрация наготы и другого «непристойного поведения», может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в размере 5 тыс. дирхамов ($ 1 360).