Россиянин, организовавший обнажённую фотосессию, арестован в Дубае

В Дубае (ОЭА) арестован гражданин России, организовавший фотосъёмку обнажённых женщин на балконе одного из отелей в престижном районе города. Об этом со ссылкой на российского вице-консула Ивана Губанова 6 апреля сообщает Associated Press.



Напомним, ранее в российской дипмиссии заявляли, что среди задержанных за участие в скандальной фотосессии нет гражданок России, как это предполагалось изначально. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР, однако организатором мероприятия выступил человек, имеющий паспорт РФ.

