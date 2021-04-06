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Россиянин, организовавший обнажённую фотосессию, арестован в Дубае

Полиция ОАЭ арестовала гражданина РФ, который организовал фотосъёмку обнажённых девушек на балконе отеля в Дубае

В Дубае (ОЭА) арестован гражданин России, организовавший фотосъёмку обнажённых женщин на балконе одного из отелей в престижном районе города. Об этом со ссылкой на российского вице-консула Ивана Губанова 6 апреля сообщает Associated Press.

Напомним, ранее в российской дипмиссии заявляли, что среди задержанных за участие в скандальной фотосессии нет гражданок России, как это предполагалось изначально. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР, однако организатором мероприятия выступил человек, имеющий паспорт РФ.

В ОАЭ статья о развратных действиях (именно её инкриминируют участникам фотосессии в обнажённом виде) считается очень серьёзной — нарушение закона о публичной порядочности, в том числе демонстрация наготы и другого «непристойного поведения», может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в размере 5 тыс. дирхамов ($ 1 360).

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Комментарии (5)

K_Lutsky
Правильно, там устои еще сильны и продвижение разврата в массы не поощряется. Может, это одна из причин, почему это такая богатая страна. Разврату женщин и разрушению семей они сопротивляются.
А у нас это чуть ли не поощряется, к сожалению.
f0ntan
Кто врет? Фонтанка пишет, что съемку девиц организовывал некий россиянин. А по тв говорят, что россиянин снял эти кадры голой фотосессии из дома напротив и выложил в сеть, нарушив арабский закон о публичности, и к организаторам самой сессии отношения не имеет. А на балконе голых девиц на камеру снимала девка в зеленом
nikolays
Как в говорится - в чужой монастырь с голой ж.. т.е. индивидуальностью не лезь!
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