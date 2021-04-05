Полиция ОАЭ прервала съемку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», - сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.



Местное издание The National уточнило, что в Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе во время съемок в престижном районе Дубай Марина. Фотосессия была частью рекламной кампании израильского веб-сайта «для взрослых». Журналистам также стало известно, что все модели - гражданки стран бывшего СССР, включая россиянок и украинок.