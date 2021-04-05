Полиция ОАЭ прервала съемку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», - сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.
Местное издание The National уточнило, что в Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе во время съемок в престижном районе Дубай Марина. Фотосессия была частью рекламной кампании израильского веб-сайта «для взрослых». Журналистам также стало известно, что все модели - гражданки стран бывшего СССР, включая россиянок и украинок.
Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/2K5xybTYFX— The Mirror (@DailyMirror) April 4, 2021
Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.