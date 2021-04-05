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В тюрьму за фотосессию в Дубае. Россиянок арестовали за слишком откровенные съемки

Десять девушек задержали в Дубае после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля

Полиция ОАЭ прервала съемку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», - сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.

Местное издание The National уточнило, что в Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе во время съемок в престижном районе Дубай Марина. Фотосессия была частью рекламной кампании израильского веб-сайта «для взрослых». Журналистам также стало известно, что все модели - гражданки стран бывшего СССР, включая россиянок и украинок.

Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.

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Комментарии (6)

dimas062
Молодые девушки в бедных странах такой же ресурс как нефть, лес и металл... "мохнатое золото", как говорил один известный персонаж... недавно на Лайфе статья была, как Китай борется с наплывом по их меркам дешёвых "девушек с пониженной социальной ответственностью"... поэтому ничего удивительного, просто бизнес кого-то из "уважаемых".
f0ntan
А в зеленом снимает их всех на камеру для израильского порножурнала: израильтянка? Или аравийка?
dedmoroz_5e4d8827384c2
всё на продажу!
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