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Россиянок среди задержанных за «голую фотосессию» в Дубае нет. У организатора же нашли паспорт РФ

Генконсульство России: Россиянок не было среди задержанных за обнажённую съёмку в Дубае

Российские дипломаты проверили, были ли россиянки среди девушек, которых полиция ОАЭ задержала после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля. СМИ писали, что гражданки РФ принимали участие в скандальной акции.

«Россиянок среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае нет», — цитирует 5 апреля заявление генконсульства России РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули, что расследование ведется в отношении организатора съемок, который является гражданином РФ.

Фотосессия в обнаженном виде на балконе в элитном районе Дубай Марина попала в Twitter, после чего моделями и организаторами занялась полиция эмирата. Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.

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Комментарии (7)

MidNightWoodpecker
Грозит срок до шести месяцев и штраф...
Похоже, что дно не пройдено, нам еще есть куда копать.
hal9000
Россиянки уже страшные стали..откормленные в ресторанах ..опа шире маминой..пукнуть могут громче мужиков..их в Дубай не пустят..распугают там всех..а с другой стороны конечно женщинам хочется веселья..так хоть потом будут рассказывать мол в Дубае были..виш кака я..там шанель вишь..бесплатно давали..вишь платье каое..эх молодая была..а тут муж лежит пьяный на диване..в компьютере..жрать мол хочу..опу почесал пошел поел..потом мол куда накрасилась?..а она мол да никуда я ненакрасилась..а он сиди мол дома иш..потом муж опять с кем разговаривала по телефону?..да не с кем я не разговаривала..а он ей..молчи неговори ничего тошно уже..спать хочу..а она..дорогой а сто грам хочешь??..а муж..ну давай..двести налей и огурчик..фигакнул..жена подождала вроде уснул..платье надела вечернее..и давай кутить в ночном клубе опять..потом от мужа получит..всю молодость потомучто с мужем потрачена..
lamer
Пишут про vkuser (alisha_voronina). Поди опять обманывают эти ваши интернеты.
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