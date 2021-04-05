Россиянок среди задержанных за «голую фотосессию» в Дубае нет. У организатора же нашли паспорт РФ

Российские дипломаты проверили, были ли россиянки среди девушек, которых полиция ОАЭ задержала после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля. СМИ писали, что гражданки РФ принимали участие в скандальной акции.



«Россиянок среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае нет», — цитирует 5 апреля заявление генконсульства России РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули, что расследование ведется в отношении организатора съемок, который является гражданином РФ.

Фотосессия в обнаженном виде на балконе в элитном районе Дубай Марина попала в Twitter, после чего моделями и организаторами занялась полиция эмирата. Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.