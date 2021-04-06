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Губернатор Ивановской области заступился за подозреваемого в организации обнаженной фотосессии в Дубае: «Мы своих не бросаем!»

Станислав Воскресенский попросил дипломатов оказать поддержку бизнесмену из Иваново, арестованному в Дубае

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к МИД РФ и послу России в ОАЭ с просьбой оказать поддержку российскому бизнесмену Алексею Концову, арестованному в Дубае по подозрению в организации фотосессии обнаженных девушек.

«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — написал Воскресенский 6 апреля в своем Instagram.

Фото: скриншот сторис в istagram / voskresenskiy_ss
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Ранее сегодня полиция ОАЭ арестовала гражданина РФ. Власти Дубая считают, что именно он выступил организатором съемки 12 обнаженных девушек на балконе одной из башен столицы страны. Ему может грозить более полугода тюрьмы и штраф до 500 тысяч дирхамов (около 138 тыс. долларов).

В российской дипмиссии заявляли, что среди задержанных за участие в скандальной фотосессии нет гражданок России, как это предполагалось изначально. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР. Наказание им грозит менее суровое — до полугода тюрьмы и штраф в 5 тысяч дирхамов (1390 долларов).

Фото: скриншот сторис в istagram / voskresenskiy_ss

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Комментарии (14)

265089625
Молодец Губернатор Ивановской области. А вот у нас - стольких питерских бизнесменов "держат взаперти". И не где-нибудь в Дубаях, а в самом Питере. И не злые арабы, а скрепоносные российские следователи. Но ни за кого ни разу не вступился губернатор Санкт-Петербурга. Учись, Александр Дмитриевич! Бери пример!
АСмуров
>Губернатор Ивановской области заступился за подозреваемого в организации обнаженной фотосессии в Дубае: «Мы своих не бросаем!»

А в СПбГУ будут убивать и ни один чел из России за студента не заступится...
efela
Прикольный каминг аут - у губера Ивановской области "свои" - изготовители порнухи.
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