Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к МИД РФ и послу России в ОАЭ с просьбой оказать поддержку российскому бизнесмену Алексею Концову, арестованному в Дубае по подозрению в организации фотосессии обнаженных девушек.



«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — написал Воскресенский 6 апреля в своем Instagram.