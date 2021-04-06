Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к МИД РФ и послу России в ОАЭ с просьбой оказать поддержку российскому бизнесмену Алексею Концову, арестованному в Дубае по подозрению в организации фотосессии обнаженных девушек.
«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — написал Воскресенский 6 апреля в своем Instagram.
Ранее сегодня полиция ОАЭ арестовала гражданина РФ. Власти Дубая считают, что именно он выступил организатором съемки 12 обнаженных девушек на балконе одной из башен столицы страны. Ему может грозить более полугода тюрьмы и штраф до 500 тысяч дирхамов (около 138 тыс. долларов).
В российской дипмиссии заявляли, что среди задержанных за участие в скандальной фотосессии нет гражданок России, как это предполагалось изначально. По уточнённым данным, в съёмках были задействованы представительницы стран бывшего СССР. Наказание им грозит менее суровое — до полугода тюрьмы и штраф в 5 тысяч дирхамов (1390 долларов).