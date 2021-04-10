Глава Минздрава: В Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса

Еще одна вакцина от коронавируса разрабатывается в России на площадке петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева. Об этом во время визита в Северную столицу 10 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.



«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время», — подчеркнул Мурашко.

