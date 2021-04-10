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Глава Минздрава: В Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатывают новую вакцину от COVID-19

Еще одна вакцина от коронавируса разрабатывается в России на площадке петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева. Об этом во время визита в Северную столицу 10 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время», — подчеркнул Мурашко.

Ранее на этой неделе Минздрав выдал разрешение на клинические исследования «ЭпиВакКороны-Н» — еще одного препарата от COVID-19.

Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН. Причем глава Роспотребнадзора еще в прошлом году говорила, что в РФ разрабатывают как минимум 10 препаратов от коронавируса.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Эпивак и Ковивак иммунитету не дают - может питерские умы што-нить толковое сварганят.
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