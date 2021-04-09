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Больше вакцин, хороших и разных. В России начались клинические испытания еще одного препарата от COVID-19

Минздрав выдал разрешение на клинические исследования «ЭпиВакКороны-Н»

Еще один препарат от «Вектора» в апреле начнет первую и вторую фазу клинических исследований.

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона-Н»)», — говорится 9 апреля в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Исследования «ЭпиВакКороны-Н» стартуют в апреле, а закончатся 30 сентября. В них примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова РАН. В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ разрабатывают не менее 10 препаратов от коронавируса.

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Комментарии (11)

chip1
Как говорили ученые еще в начале пандемии, пройдет год и большая часть населения переболев данным гриппом, получит необходимую запись в иммунной системе, то есть количество осложнений от ковида сравняется с обычным гриппом. На этом фоне можно прививаться курсом витаминов, это и здоровье укрепит и вообще полезно!)
265112968
А нормальный аспирин, инсулин или наркоз уже научились делать? Или сразу на супервакцину перепрыгнули? ))
Cвифт
.... а где новость, что Россия потребовала у Словакии вернуть поставленные 2 млн. доз вакцины ?
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