Больше вакцин, хороших и разных. В России начались клинические испытания еще одного препарата от COVID-19

Еще один препарат от «Вектора» в апреле начнет первую и вторую фазу клинических исследований.
«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона-Н»)», — говорится 9 апреля в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
Исследования «ЭпиВакКороны-Н» стартуют в апреле, а закончатся 30 сентября. В них примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» от НИЦ