Роскомнадзор посоветовал россиянам активнее пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций вместо Zoom

Роскомнадзор рекомендовал пользователям в РФ более активно использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, поскольку использование зарубежных платформ «несёт риски отказа обслуживания со стороны их администрации». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 8 апреля сообщает РИА Новости.

«Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день в стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ видео-конференц-связи. С их перечнем можно познакомиться в реестре российского программного обеспечения, который с 2016 года ведёт Минцифры России», — пояснили в Роскомнадзоре.



В ведомстве также подчеркнули, что, несмотря на то что Zoom официально не подтвердил отказ от обслуживания клиентов в России, использование компаниями и госорганами РФ зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ и компаний.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что компания запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.

После этого в пресс-службе американской компании проинформировали о проведении собственной проверки данной информации и подчеркнули, что только после неё можно будет озвучить какие-либо выводы.

