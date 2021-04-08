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Запрашивайте аккаунты через наш сайт напрямую: в Zoom’е не отказываются от россиян из госсектора

В Zoom заявили, что готовы продавать услуги в России напрямую

Представитель Zoom прокомментировал информацию о том, что компания якобы прекращает обслуживать российские госучреждения.

Как передает РИА Новости, в компании заявили, что по-прежнему намерены обслуживать клиентов в России и СНГ. «Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — отметил собеседник агентства.

6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что компания запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.

После этого в пресс-службе компании сообщили о проведении собственной проверки данной информации и подчеркнули, что только после неё можно будет озвучить какие-либо выводы.

В РАН и Минпросвещения успокоили, что отключение Zoom не отразится на работе школ. Президент России Путин и вовсе не пользуется этим сервисом, рассказал его пресс-секретарь.

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