Запрашивайте аккаунты через наш сайт напрямую: в Zoom’е не отказываются от россиян из госсектора

Представитель Zoom прокомментировал информацию о том, что компания якобы прекращает обслуживать российские госучреждения.

Как передает РИА Новости, в компании заявили, что по-прежнему намерены обслуживать клиентов в России и СНГ. «Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — отметил собеседник агентства.

6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что компания запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.

