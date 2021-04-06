Zoom отключает российские госкомпании от видеосвязи. Пострадать могут вузы и школы

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ».
Журналистам издания удалось ознакомиться с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. В нем сообщается о том, что головная компания запрещает российскому партнеру продавать сервис любым организациям, в которых бенефициаром выступает государство. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность документа и уточнил, что требование касается не только РФ, но и всех стран СНГ. По его словам, для госсектора может быть разработан отдельный продукт, а работа по действующим контрактам продолжится. В самом Zoom на запрос «Коммерсанта» не ответили.
Издание подчеркивает, что проблемы могут начаться у школ и вузов. Изучив сайт госзакупок, журналисты обнаружили как минимум 40 тендеров за 2020 год, в рамках которых российские учебные заведения покупали Zoom (например, МИФИ, РГГУ, Нижегородский университет им. Н. А. Добролюбова, Алтайский госуниверситет и многие другие).
Причем Zoom не первая американская компания, которая ограничивает доступ к своим сервисам из России. Так, в декабре 2020 года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана — вуз попадает под санкции США, так как готовит военных специалистов. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что Zoom поступает таким образом также из-за опасения санкций. Доля России в выручке компании не превышает 1%, так что им проще отказаться от этого рынка, чем иметь проблемы в США.