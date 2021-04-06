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Zoom отключает российские госкомпании от видеосвязи. Пострадать могут вузы и школы

Американская Zoom откажет в обслуживании госструктур из России

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ».

Журналистам издания удалось ознакомиться с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. В нем сообщается о том, что головная компания запрещает российскому партнеру продавать сервис любым организациям, в которых бенефициаром выступает государство. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность документа и уточнил, что требование касается не только РФ, но и всех стран СНГ. По его словам, для госсектора может быть разработан отдельный продукт, а работа по действующим контрактам продолжится. В самом Zoom на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Издание подчеркивает, что проблемы могут начаться у школ и вузов. Изучив сайт госзакупок, журналисты обнаружили как минимум 40 тендеров за 2020 год, в рамках которых российские учебные заведения покупали Zoom (например, МИФИ, РГГУ, Нижегородский университет им. Н. А. Добролюбова, Алтайский госуниверситет и многие другие).

Причем Zoom не первая американская компания, которая ограничивает доступ к своим сервисам из России. Так, в декабре 2020 года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана — вуз попадает под санкции США, так как готовит военных специалистов. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что Zoom поступает таким образом также из-за опасения санкций. Доля России в выручке компании не превышает 1%, так что им проще отказаться от этого рынка, чем иметь проблемы в США.

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Комментарии (10)

Савва Морозов
Надо было вовремя Дурова напрягать - он бы нашёл разработчиков.
Pilat
Я так понимаю, что для госкомпаний зуум решил разработать приложение которое будет сразу все писать на серверы ЦРУ.
Ну что, креативно, но как обычно у американцев - тупо.
Нужно как то элегантней....что то про скрепы....про свободу личности....про законы больших денег....
vader
Да и слава богу, скорее что-то отечественное разработают. Ну и что, что оно будет занимать всю оперативную память, тормозить и крутить вентиляторы со страшной силой. Зато оно точно будет требовать авторизацию через Госуслуги, чтобы наверняка общались друг с другом только порядочные люди. И все разговоры будут храниться долго-долго, чтобы россияне были спокойны.
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