Zoom отключает российские госкомпании от видеосвязи. Пострадать могут вузы и школы

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ».



Журналистам издания удалось ознакомиться с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. В нем сообщается о том, что головная компания запрещает российскому партнеру продавать сервис любым организациям, в которых бенефициаром выступает государство. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность документа и уточнил, что требование касается не только РФ, но и всех стран СНГ. По его словам, для госсектора может быть разработан отдельный продукт, а работа по действующим контрактам продолжится. В самом Zoom на запрос «Коммерсанта» не ответили.

