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В Минобрнауки заявили, что ограничение доступа к Zoom не приведёт к негативным последствиям для российских вузов

Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности, заявили в ведомстве

Ограничение доступа к видеосервису Zoom не отразится на работе высших учебных заведений в России. С таким заявлением выступила пресс-служба Минобрнауки РФ, сообщает 7 апреля ТАСС.

«По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удалённую работу высших учебных заведений департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом, Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В головном офисе компании по этому поводу заявили, что по факту появления данной информации проводят собственную проверку.

В РАН и Минпросвещения РФ, в свою очередь, отметили, что готовы к отключению Zoom.

Также возможное ограничение доступа к Zoom для российских госкомпаний и учреждений прокомментировали в Кремле. В частности, Дмитрий Песков заявил, что президент РФ в рабочих планах данный видеосервис не использует.

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