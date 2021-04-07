В РАН и Минпросвещения заявили, что готовы к отключению ZOOM. «Любые санкции стимулируют разработку в России»

Отключение от сервиса видеосвязи Zoom не отразится на работе школ. Об этом 7 апреля заявили в Минпросвещения, пишет ТАСС.
В министерстве напомнили, что в российском образовании есть своя аналогичная система «Сферум». В Российской академии наук (РАН) также сообщили, что готовы к отключению американского сервиса. РАН может полностью перейти на отечественные IT-сервисы для проведения научных конференций и собраний, подчеркнул президент организации Александр Сергеев. Причем в 2020 году значительная часть мероприятий РАН проводилась именно на базе Zoom.
«Проблемой для РАН это не станет, есть подобные российские сервисы, которые мы использовали и на небольших, и на массовых мероприятиях Академии наук. Я готов понять Zoom, они, скорее всего, опасаются санкций. Но, с другой стороны, любые санкции стимулируют разработку в России. Может быть, это простимулирует наши сервисы лучше работать», — подчеркнул Сергеев.
Ранее сегодня в головной компании ZOOM сообщили, что уточняют сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.