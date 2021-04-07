В РАН и Минпросвещения заявили, что готовы к отключению ZOOM. «Любые санкции стимулируют разработку в России»

Отключение от сервиса видеосвязи Zoom не отразится на работе школ. Об этом 7 апреля заявили в Минпросвещения, пишет ТАСС.



В министерстве напомнили, что в российском образовании есть своя аналогичная система «Сферум». В Российской академии наук (РАН) также сообщили, что готовы к отключению американского сервиса. РАН может полностью перейти на отечественные IT-сервисы для проведения научных конференций и собраний, подчеркнул президент организации Александр Сергеев. Причем в 2020 году значительная часть мероприятий РАН проводилась именно на базе Zoom.

