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В РАН и Минпросвещения заявили, что готовы к отключению ZOOM. «Любые санкции стимулируют разработку в России»

Минпросвещения: Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ

Отключение от сервиса видеосвязи Zoom не отразится на работе школ. Об этом 7 апреля заявили в Минпросвещения, пишет ТАСС.

В министерстве напомнили, что в российском образовании есть своя аналогичная система «Сферум». В Российской академии наук (РАН) также сообщили, что готовы к отключению американского сервиса. РАН может полностью перейти на отечественные IT-сервисы для проведения научных конференций и собраний, подчеркнул президент организации Александр Сергеев. Причем в 2020 году значительная часть мероприятий РАН проводилась именно на базе Zoom.

«Проблемой для РАН это не станет, есть подобные российские сервисы, которые мы использовали и на небольших, и на массовых мероприятиях Академии наук. Я готов понять Zoom, они, скорее всего, опасаются санкций. Но, с другой стороны, любые санкции стимулируют разработку в России. Может быть, это простимулирует наши сервисы лучше работать», — подчеркнул Сергеев.

Ранее сегодня в головной компании ZOOM сообщили, что уточняют сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.

6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что Zoom запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось также, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.

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Комментарии (4)

hedgehog_
они используют слово разработка как освоение бюджета, а не производство чего-то.
rastaman
«Разработку в россии» всякого неконкурентоспособного кривого дeрьма.
BrotherRabbit
то есть санкции всё-таки "нам на пользу"
или нет?
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