Zoom прокомментировал информацию о приостановке продаж российским госучреждениям

Головной офис компании Zoom Video Communications, расположенный в США, уточняет сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.

Как передаёт ТАСС, в пресс-службе компании сообщили о проведении собственной проверки и подчеркнули, что только после неё можно будет озвучить какие-либо выводы. «Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — отметил представитель компании.

6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что Zoom запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось также, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.