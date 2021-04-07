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Zoom прокомментировал информацию о приостановке продаж российским госучреждениям

Корпорация Zoom начала проверку после публикаций СМИ

Головной офис компании Zoom Video Communications, расположенный в США, уточняет сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.

Как передаёт ТАСС, в пресс-службе компании сообщили о проведении собственной проверки и подчеркнули, что только после неё можно будет озвучить какие-либо выводы. «Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — отметил представитель компании.

6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» сообщил о том, что Zoom запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным компаниям и учреждениям в России и СНГ. В письме говорилось также, что Zoom отзывает у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Издание отмечало, что проблемы могут начаться у школ и вузов.

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Комментарии (12)

Antuan Rokanten
А чем скайп не угодил?
litle1969
Как я писал на другом форуме, очень позитивная новость, значит больше ничего важного подслушать не могут.
Виктор-1
В пах этот ссум!
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