Песков: Путин не использует Zoom

«Президент [России Владимир Путин] сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС ( видео-конференц-связь. — Прим. ред.) не пользуется Zoom. В рабочих планах мы Zoom тоже не используем: существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», — цитирует 7 апреля заявление Дмитрия Пескова радиостанция «Говорит Москва» .

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал использование Zoom после информации о том, что американский сервис отказывается обслуживать госструктуры из РФ.

По его словам, лишь несколько международных контактов «действительно организовывались по Zoom». Песков выразил «сожаление и непонимание» от того, что американская компания решила приостановить продажи российским госучреждениям (в центральном офисе, впрочем, сообщили о проведении проверки этой информации).

Пресс-секретарь Путина отметил, что в России «много аналогичных сервисов».