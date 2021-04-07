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Песков: Путин не использует Zoom

В Кремле заявили, что Zoom использовался для видеосвязи крайне редко

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал использование Zoom после информации о том, что американский сервис отказывается обслуживать госструктуры из РФ.

«Президент [России Владимир Путин] сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (видео-конференц-связь. — Прим. ред.) не пользуется Zoom. В рабочих планах мы Zoom тоже не используем: существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», — цитирует 7 апреля заявление Дмитрия Пескова радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, лишь несколько международных контактов «действительно организовывались по Zoom». Песков выразил «сожаление и непонимание» от того, что американская компания решила приостановить продажи российским госучреждениям (в центральном офисе, впрочем, сообщили о проведении проверки этой информации).

Пресс-секретарь Путина отметил, что в России «много аналогичных сервисов».

Zoom не первая американская компания, которая ограничивает доступ к своим сервисам из России. Так, в декабре 2020 года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана — вуз попадает под санкции США, так как готовит военных специалистов.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
"Путин не ест хамон и пармезан".. :)))
Skazochny
та нам фиолетово чего там пользует сказочный, скоро окромя кирки и пилы дружба ничего у него не будет
alexpalspb
Он использует российскую разработку: Увеличитель!
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