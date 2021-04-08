Скопинскому маньяку хотят ограничить посещение кафе и общение в Интернете

Полиция попросила суд ограничить скопинскому маньяку Виктору Мохову общение в Интернете, посещение кафе и баров, а также взаимодействие с представителями СМИ. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Скопинского районного суда Рязанской области.

6 апреля этот суд отложил до 15 апреля рассмотрение иска, поступившего от межмуниципального отдела МВД РФ «Скопинский», о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, которые действуют после его освобождения из колонии. «Его хотят ограничить в общении в Интернете, в посещении кафе и баров», — отметили в суде.