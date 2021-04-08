Скопинскому маньяку хотят ограничить посещение кафе и общение в Интернете

Полиция попросила суд ограничить скопинскому маньяку Виктору Мохову общение в Интернете, посещение кафе и баров, а также взаимодействие с представителями СМИ. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Скопинского районного суда Рязанской области.
6 апреля этот суд отложил до 15 апреля рассмотрение иска, поступившего от межмуниципального отдела МВД РФ «Скопинский», о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, которые действуют после его освобождения из колонии. «Его хотят ограничить в общении в Интернете, в посещении кафе и баров», — отметили в суде.
Районный суд Рязанской области 2 апреля признал Мохова виновным в нарушении административного надзора, он был оштрафован. В отношении Мохова действуют установленные судом административные ограничения: запрет на участие и посещение спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Ему нельзя пребывать вне дома с 22:00 до 6:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать из Скопинского района без разрешения ОВД. Дважды в месяц он должен являться в полицию для регистрации. Причиной назначения штрафа в размере 1 200 рублей стало участие в съёмках интервью Ксении Собчак.
6 апреля одна из пленниц скопинского маньяка Екатерина Мартынова добилась госзащиты для себя и своей семьи. Девушка до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась в СК.