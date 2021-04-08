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Скопинскому маньяку хотят ограничить посещение кафе и общение в Интернете

Ограничения для Мохова предлагают дополнить запретом на общение со СМИ

Полиция попросила суд ограничить скопинскому маньяку Виктору Мохову общение в Интернете, посещение кафе и баров, а также взаимодействие с представителями СМИ. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Скопинского районного суда Рязанской области.

6 апреля этот суд отложил до 15 апреля рассмотрение иска, поступившего от межмуниципального отдела МВД РФ «Скопинский», о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, которые действуют после его освобождения из колонии. «Его хотят ограничить в общении в Интернете, в посещении кафе и баров», — отметили в суде.

Районный суд Рязанской области 2 апреля признал Мохова виновным в нарушении административного надзора, он был оштрафован. В отношении Мохова действуют установленные судом административные ограничения: запрет на участие и посещение спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Ему нельзя пребывать вне дома с 22:00 до 6:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать из Скопинского района без разрешения ОВД. Дважды в месяц он должен являться в полицию для регистрации. Причиной назначения штрафа в размере 1 200 рублей стало участие в съёмках интервью Ксении Собчак.

6 апреля одна из пленниц скопинского маньяка Екатерина Мартынова добилась госзащиты для себя и своей семьи. Девушка до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась в СК.

В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

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