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Рост на 14%: альтернативная статистика показала 851 заболевшего коронавирусом за сутки в Петербурге

Альтернативная статистика раскрыла растущую заболеваемость COVID-19 в Петербурге

Заболеваемость в Петербурге по сравнению с прошлой неделей увеличилась на сотню человек. Остальные показатели пока держатся на снижении, сообщили в Смольном 7 апреля.

По сравнению с прошлой средой выросло на 14,08% количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в медицинских организациях — с 746 на 31 марта до 851 на 7 апреля, говорится в отчете межведомственного координационного совета. Это данные федерального регистра. По «Стопкоронавирусу» в Северной столице всего 705 заболевших за сутки.

Остальные показатели снижаются. За неделю количество активно больных стало меньше на 4,83% по сравнению с прошлой средой, пациентов с ковид-ассоциированными состояниями госпитализировано на 5,79% меньше.Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов.

«Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно. Для усиления тренда на снижение заболеваемости и для предотвращения новой волны эпидемии необходима массовая вакцинация населения», — объясняют в Смольном.

Драйвером вакцинации в ближайшее время может стать первая партия «ЭпиВакКороны», которая скоро прибудет в Петербург. Вакцину ждали те, кто не хочет прививаться «Спутником V».

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