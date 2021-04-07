Рост на 14%: альтернативная статистика показала 851 заболевшего коронавирусом за сутки в Петербурге

По сравнению с прошлой средой выросло на 14,08% количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в медицинских организациях — с 746 на 31 марта до 851 на 7 апреля, говорится в отчете межведомственного координационного совета. Это данные федерального регистра. По «Стопкоронавирусу» в Северной столице всего 705 заболевших за сутки.



Остальные показатели снижаются. За неделю количество активно больных стало меньше на 4,83% по сравнению с прошлой средой, пациентов с ковид-ассоциированными состояниями госпитализировано на 5,79% меньше.Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов.

