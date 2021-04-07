Гендиректора ресторана в Петербурге вор лишил 5 млн рублей

Крупный куш сорвал вор в Выборгском районе Петербурга. Из одной квартиры исчезло 5 миллионов рублей, пока хозяйка была на работе.

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, преступление произошло накануне в одном из домов по Выборгскому шоссе. Вечером в дежурную часть главка полиции позвонила 43-летняя женщина и сообщила о краже. Прибывшие на место оперативники уголовного розыска убедились в правдивости показаний. Было установлено, что незваный гость наведался в квартиру в период с девяти утра до половины одиннадцатого вечера. Внутрь проник, подобрав ключ, взял лишь 5 млн рублей.