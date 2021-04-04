В Петербурге почти 300 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19

Петербургский комитет по здравоохранению рассказал о вакцинации и течении пандемии в городе в начале апреля.



«За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации», — сообщается 4 апреля в отчете комздрава.

За прошедшие сутки более 4 тысяч человек сделали прививку впервые, а вторично — 1 780. В данный момент неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет почти 61 комплект противокоронавирусных препаратов.

За неделю число обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 в Северной столице снизился на 8,11%. За 24 часа в городе выявили 711 заболевших. При этом количество подтвержденных случаев выздоровления выросло на 18%.