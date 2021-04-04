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В Петербурге почти 300 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19

Более 400 тысяч петербуржцев получили вакцину против коронавируса

Петербургский комитет по здравоохранению рассказал о вакцинации и течении пандемии в городе в начале апреля.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации», — сообщается 4 апреля в отчете комздрава.

За прошедшие сутки более 4 тысяч человек сделали прививку впервые, а вторично — 1 780. В данный момент неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет почти 61 комплект противокоронавирусных препаратов.

За неделю число обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 в Северной столице снизился на 8,11%. За 24 часа в городе выявили 711 заболевших. При этом количество подтвержденных случаев выздоровления выросло на 18%.

В Петербурге развернуто 5 347 коек для больных коронавирусом, из которых свободны 18,2%. На ИВЛ остаются 172 пациента.

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Комментарии (3)

footballer13
То есть меньше процента даже официального населения.
Но вы продолжайте завывать.
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