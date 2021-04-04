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Стабильность. В Петербурге ежедневный прирост заболевших COVID-19 уже неделю держится на одном уровне

В Петербурге выявили еще 711 заболевших коронавирусом. По России ежедневный прирост упал ниже 9 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал небольшое снижение новых случаев за 24 часа как в Петербурге, так и по России.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 817 заболевших COVID-19 (накануне их было 9021). Новые случаи выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 1901.

Петербург держится на второй строчке с 711 (вчера их было 717). 30 марта число заболевших в городе поднялось с 697 до 719. С тех пор лишь единожды этот показатель был ниже 710 (2 апреля — 708). В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили почти 20 тысяч человек. Общее число заболевших в городе достигло 397 477.

С начала пандемии в России заболели 4 580 894 человек, из которых почти 4,2 миллиона выздоровели. Число летальных исходов в РФ перевалило за 100 тысяч, из которых 12 394 в Петербурге. За сутки коронавирус забрал 357 жизней (28 в Петербурге).

В мире число заболевших COVID-19 перешагнуло отметку в 130 миллионов. Россия по числу выявленных случаев в мире уступила 4 место Франции (4,8 миллиона). Первая тройка по этому показателю не меняется уже долгое время: Индия (почти 12,5 миллиона), Бразилия (почти 13 миллионов) и США (около 30,7 миллиона).

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Комментарии (2)

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Заранее большое человеческое спaсибо...
07A
Спасибо Александр Дмитриевич! Говорят он в отпуске, куда то уехал, просьба, передайте мою благодарность туда!
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