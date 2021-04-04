Стабильность. В Петербурге ежедневный прирост заболевших COVID-19 уже неделю держится на одном уровне

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал небольшое снижение новых случаев за 24 часа как в Петербурге, так и по России.



За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 817 заболевших COVID-19 (накануне их было 9021). Новые случаи выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 1901.

Петербург держится на второй строчке с 711 (вчера их было 717). 30 марта число заболевших в городе поднялось с 697 до 719. С тех пор лишь единожды этот показатель был ниже 710 (2 апреля — 708). В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили почти 20 тысяч человек. Общее число заболевших в городе достигло 397 477.