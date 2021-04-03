Двенадцать человек начали субботнее утро с вынужденной прогулки из-за пожара, который произошёл в одной из комнат жилой тринадцатиэтажки в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме 9 по Сиреневому бульвару поступил на пульт дежурного незадолго до половины восьмого утра 3 апреля. Огнеборцы работали на шестом этаже 13-этажного здания бывшего общежития, которое переведено в жилой фонд.