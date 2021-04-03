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На Сиреневом бульваре горело здание бывшего общежития. Эвакуировали дюжину жильцов

Бывшее общежитие тушили в Петербурге

Двенадцать человек начали субботнее утро с вынужденной прогулки из-за пожара, который произошёл в одной из комнат жилой тринадцатиэтажки в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме 9 по Сиреневому бульвару поступил на пульт дежурного незадолго до половины восьмого утра 3 апреля. Огнеборцы работали на шестом этаже 13-этажного здания бывшего общежития, которое переведено в жилой фонд.

В одной из шести комнат отдельного блока горели восемь из десяти квадратных метров. Спасатели по маршевой лестнице вывели из здания двенадцать человек, пострадавших нет.

«В 07:43 — локализация, 07:52 — ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара», — уточнили в ведомстве. К тушению привлекли четыре расчёта и 18 сотрудников.

© Фонтанка.Ру

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