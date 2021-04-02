FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Нидерланды из-за побочек перевели AstraZeneka в разряд пенсионерских вакцин

Нидерланды по примеру Германии прекращают вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60

Нидерланды немедленно прекратят вакцинацию AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Это временная остановка, которая продлится до 7 апреля, об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает газета Volkskrant со ссылкой на решение местного Минздрава. Причиной приостановки стали пять отчетов о редком, но серьезном побочном эффекте вакцины: обширном тромбозе. Один человек из-за этого скончался.

На данный момент известно, что побочный эффект проявился через семь-десять дней после вакцинации у женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

За последние месяцы препарат получили около 20 миллионов человек в континентальной Европе и Великобритании. В конце марта столица Германии приостановила использование вакцины производства AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет, ссылаясь на новые данные о потенциально опасных побочных эффектах. В Финляндии выявлено 415 серьезных осложнений после вакцинации. И так же временно была приостановлена вакцинация AstraZeneca.

При этом Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцине AstraZeneca и продолжает рекомендовать её для вакцинации населения от коронавируса. А сама компания на фоне плохих новостей изменила название своей вакцины на Vaxzevria.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AVasil
Вы прочитали то же что я?— "Нидерланды из-за побочек перевели AstraZeneka в разряд пенсионерских вакцин",— пенсионеров не жалко, а за вакцинцу уже уплочено?
Piter Russo
Превратности капитализма. вакцины сделали дофига, договоры на поставки подписаны, деньги коммерческой компании уплачены вперед.
А за качество и безопасность - ну уж как пойдет...
nekto57
Госдуме на заметку- вакцинировали и нет пенсионеров,все чисто и по закону и можно списать на производителя вакцины.Учитесь у Европ!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний