Нидерланды из-за побочек перевели AstraZeneka в разряд пенсионерских вакцин

Нидерланды немедленно прекратят вакцинацию AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Это временная остановка, которая продлится до 7 апреля, об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает газета Volkskrant со ссылкой на решение местного Минздрава. Причиной приостановки стали пять отчетов о редком, но серьезном побочном эффекте вакцины: обширном тромбозе. Один человек из-за этого скончался.



На данный момент известно, что побочный эффект проявился через семь-десять дней после вакцинации у женщин в возрасте от 25 до 65 лет.