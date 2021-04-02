Нидерланды из-за побочек перевели AstraZeneka в разряд пенсионерских вакцин

Нидерланды немедленно прекратят вакцинацию AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Это временная остановка, которая продлится до 7 апреля, об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает газета Volkskrant со ссылкой на решение местного Минздрава. Причиной приостановки стали пять отчетов о редком, но серьезном побочном эффекте вакцины: обширном тромбозе. Один человек из-за этого скончался.
На данный момент известно, что побочный эффект проявился через семь-десять дней после вакцинации у женщин в возрасте от 25 до 65 лет.
За последние месяцы препарат получили около 20 миллионов человек в континентальной Европе и Великобритании. В конце марта столица Германии приостановила использование вакцины производства AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет, ссылаясь на новые данные о потенциально опасных побочных эффектах. В Финляндии выявлено 415 серьезных осложнений после вакцинации. И так же временно была приостановлена вакцинация AstraZeneca.
При этом Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцине AstraZeneca и продолжает рекомендовать её для вакцинации населения от коронавируса. А сама компания на фоне плохих новостей изменила название своей вакцины на Vaxzevria.