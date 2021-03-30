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Берлин прекращает вакцинацию препаратом от AstraZeneca людей младше 60 лет

В Германии зафиксирован 31 случай тромбоза у вакцинированных AstraZeneca

Столица Германии приостановила использование вакцины производства AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет, ссылаясь на новые данные о потенциально опасных побочных эффектах. Об этом 30 марта сообщает RBB24 со ссылкой на сенатора по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи.

Постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха (STIKO) снова анализирует этот препарат, и теперь власти будут ждать их выводов и рекомендаций Института имени Пауля Эрлиха.

Ранее некоторые немецкие клиники приостановили вакцинацию женщин младше 55 лет препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, среди них — берлинская клиника «Шарите», где лечили от отравления Алексея Навального.

Как пишет 30 марта Spiegel, текущая информация о вакцинации Vaxzevria и о редких случаях тромбоза венозного синуса показывает, что это случается в основном у молодых женщин. По данным Института имени Пауля Эрлиха, к 29 марта был зарегистрирован 31 случай тромбоза после вакцинации против COVID-9 вакциной от AstraZeneca, в 19 случаях также была зафиксирована тромбоцитопения (состояние, характеризующееся снижением количества тромбоцитов ниже 150⋅109/л), девять человек умерли. Речь идёт о двух мужчинах в возрасте от 36 до 57 лет и 29 женщинах в возрасте от 20 до 63 лет.

«Нельзя сказать, что причиной инцидента всегда была вакцинация, — отмечает издание. — Но и игнорировать эти данные нельзя». Такой вывод сделали ранее и в Канаде, которая в понедельник, 29 марта, приостановила вакцинацию людей в возрасте до 55 лет препаратом Vaxzevria. Отложили прививку женщинам до 55 лет и в немецком городе Ойскирхен в Северном Рейне — Вестфалии после двух случаев тромбоза.

При этом статистика может быть не совсем корректной в возрастном и гендерном отношении. Изначально этим препаратом было вакцинировано больше женщин, чем мужчин, и препарат от AstraZeneca первыми получили в основном медсестры.

Тем временем в Германии было введено почти 2,7 миллиона первых доз вакцины AstraZeneca. Около 800 человек получили оба компонента.

Тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки — редкая форма нарушения мозгового кровообращения, представляющая собой ухудшение оттока крови от головного мозга из-за закупорки синусов кровяными сгустками (тромбами). Проявляется головной болью, нарушением зрения, гемипарезом лица или конечностей, судорогами и др.

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Комментарии (2)

f0ntan
Судя по заголовку, бабуль старше 55 и всех мужиков в этой клинике не жалко
lamer
Они больше по Новичку специалисты.
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