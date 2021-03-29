После подозрительных случаев AstraZeneca будет выпускать свою вакцину под другим брендом

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca получила новое имя и теперь называется Vaxzervia, сообщает 29 марта Агентство медицинских продуктов Швеции.
В конце января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрировало его как Covid-19 Vaccine AstraZeneca. Смена имени была одобрена EMA 25 марта по заявлению компании.
«Изменение названия на Vaxzevria не влечет за собой никаких других изменений. Но Агентство медицинских продуктов хочет, чтобы ответственные в регионах знали об изменении названия, поскольку маркировка и упаковка могут отличаться от прежних», — предупреждает шведский регулятор.
Репутация вакцины от AstraZeneca пошатнулась после случаев смертей после введения препарата. В ряде стран прививочная кампания этим продуктом была временно приостановлена. Однако и EMA, и ВОЗ после проведённого расследования не нашли связи между прививкой от этого производителя и тромбозом.