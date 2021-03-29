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После подозрительных случаев AstraZeneca будет выпускать свою вакцину под другим брендом

AstraZeneca изменила название своей вакцины

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca получила новое имя и теперь называется Vaxzervia, сообщает 29 марта Агентство медицинских продуктов Швеции.

В конце января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрировало его как Covid-19 Vaccine AstraZeneca. Смена имени была одобрена EMA 25 марта по заявлению компании.

«Изменение названия на Vaxzevria не влечет за собой никаких других изменений. Но Агентство медицинских продуктов хочет, чтобы ответственные в регионах знали об изменении названия, поскольку маркировка и упаковка могут отличаться от прежних», — предупреждает шведский регулятор.

Репутация вакцины от AstraZeneca пошатнулась после случаев смертей после введения препарата. В ряде стран прививочная кампания этим продуктом была временно приостановлена. Однако и EMA, и ВОЗ после проведённого расследования не нашли связи между прививкой от этого производителя и тромбозом.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
предлагаю Название - вакцина AstraZeneca следует переименовать в Sputnik-VI, а лучше сразу в Sputnik-VII!
265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо.....
vader
Это поистине прекрасно. Сменили вывеску - можно не нести ответственность. Тут вот в соседней новости как раз про смертельный препарат для похудения. Ждем кумулятивный иск против шведско-британского проекта...
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