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ВОЗ не нашла связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцине AstraZeneca и продолжает рекомендовать её для вакцинации населения от коронавируса.

«Вакцина компании AstraZeneca (включая индийский бренд Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире, — говорится в сообщении ВОЗ 19 марта. — Доступные данные не предполагают какого-либо общего увеличения условий свертываемости крови, таких как тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии после введения вакцины от COVID-19. Зарегистрированная частота тромбоэмболических событий после вакцинации COVID-19 соответствует ожидаемому количеству таких случаев. Оба состояния возникают естественным образом и нередки. Также они появляются в результате заражения коронавирусной инфекцией. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых».

Связи случаев тромбоза с препаратом в ВОЗ не нашли.

Профильный комитет ВОЗ рассмотрел данные клинических испытаний и отчеты, основанные на данных о безопасности из Европы, Великобритании, Индии и Vigibase — глобальной базе данных ВОЗ по отчетам о безопасности отдельных случаев.

К настоящему времени в Европе было введено более 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

Днём ранее эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca подтвердило Европейское агентство лекарственных средств EMA.

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