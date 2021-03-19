ВОЗ не нашла связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцине AstraZeneca и продолжает рекомендовать её для вакцинации населения от коронавируса.

«Вакцина компании AstraZeneca (включая индийский бренд Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире, — говорится в сообщении ВОЗ 19 марта. — Доступные данные не предполагают какого-либо общего увеличения условий свертываемости крови, таких как тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии после введения вакцины от COVID-19. Зарегистрированная частота тромбоэмболических событий после вакцинации COVID-19 соответствует ожидаемому количеству таких случаев. Оба состояния возникают естественным образом и нередки. Также они появляются в результате заражения коронавирусной инфекцией. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых».