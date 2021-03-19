FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -4
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Финляндия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Финское Агентство безопасности и развития в области фармацевтики (Fimea) зафиксировало два случая, связанных с тромбозом мозговых вен у привившихся препаратом от коронавируса AstraZeneca. Его применения в кампании по вакцинации в связи с этим приостановлено на неделю, сообщает 19 марта Yle.

Как отмечает Ведомство здравоохранения и социального развития (THL) симптомы крайне редкие, но пока невозможно быть полностью уверенным в том, что они были вызваны вакциной.

«Получивших прививку AstraZeneca просят внимательно следить за состоянием здоровья, которое может ухудшиться спустя трое суток после вакцинации. Следует срочно обратиться к врачу, если человек почувствует усиливающуюся головную боль или же на теле станут появляться синяки», — пишет издание.

Ранее безопасность и эффективность AstraZeneca подтвердили Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Всемирная организация здравоохранения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

264958451
Какое тут "на неделю" приостановлен?? Как минимум до выпуска новых исправленных партий! Или совсем отказаться от данной поделки Астры. Что изменится через неделю-то?
Батарейкин
Хрень какая-то! То колем, то не колем. Взяли бы Спутника, давно бы уже в Пиетари все жрали бы Ольтерманчик!
Dmitriy9000
Че-то долго до них доходит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний