Финляндия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Финское Агентство безопасности и развития в области фармацевтики (Fimea) зафиксировало два случая, связанных с тромбозом мозговых вен у привившихся препаратом от коронавируса AstraZeneca. Его применения в кампании по вакцинации в связи с этим приостановлено на неделю, сообщает 19 марта Yle.

Как отмечает Ведомство здравоохранения и социального развития (THL) симптомы крайне редкие, но пока невозможно быть полностью уверенным в том, что они были вызваны вакциной.



«Получивших прививку AstraZeneca просят внимательно следить за состоянием здоровья, которое может ухудшиться спустя трое суток после вакцинации. Следует срочно обратиться к врачу, если человек почувствует усиливающуюся головную боль или же на теле станут появляться синяки», — пишет издание.

