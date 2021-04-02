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Снежная зима заставила самосвалы, убирающие ЗСД, проехать расстояние в 12 экваторов

В Петербурге, убирая ЗСД от снега, самосвалы проехали расстояние в 12 экваторов

Почти 1 400 самосвалов снега вывезли с территории Западного скоростного диаметра за зиму в Петербурге. Если бы из этого снега решили построить горку, то она получилась бы высотой с 10-этажный дом, сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы» 2 апреля.

«По итогам сезона во время уборочных работ спецтехника суммарно прошла расстояние в 510 тысяч километров, что в 12 раз больше длины экватора, при этом было израсходовано более 520 613,95 литра топлива», — добавили в пресс-службе.

Зима 2021-го стала одной из самых снежных за последнее время. Расход противогололедных материалов по сравнению с прошлым сезоном пришлось увеличить более чем в 2 раза.

Помимо традиционной очистки проезжей части, в уборке ЗСД задействована автоматизированная система обработки противогололедными материалами, установленная на центральном участке магистрали. Она предназначена для нанесения жидкого реагента на полотно особо сложных участков на ЗСД.

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