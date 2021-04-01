Под знаком доллара: сколько баксов можно было купить на зарплату россиян 30, 20 и 10 лет назад

Самым выгодным оказался роковой 2014 год Коллаж: Дарья Селенская, Олег Каргаполов, Ru.rbth.com, Евгения Бикунова Поделиться Поделиться







1 апреля — это не только День смеха. В этот день 243 года назад бизнесмен из Нового Орлеана Оливер Поллок придумал знакомый всем знак $, которым теперь принято обозначать эту валюту. В день рождения доллара наши коллеги из 74.RU поговорили с экономистами и финансовыми аналитиками о том, как динамика курсов валют влияла на жизнь россиян в разные годы, подсчитали, что можно было купить на один доллар 30, 20, 10 лет назад и сейчас. А также обсудили, как изменится курс доллара в ближайшие пару месяцев и когда ждать крах бакса, который обещают уже много лет.



Деньги, которые нельзя купить

Официальный курс $ в СССР составлял 60–70 копеек . Курсы валют ежемесячно печатали в газетах, и жители одной шестой части суши, видимо, должны были гордиться невероятной стабильностью. Правда, к реальности всё это имело мало отношения. Просто потому, что долларов не было в свободной продаже.

Советская пропаганда воспевала сильный рубль Скриншот: журнал «Крокодил» № 34 1960 год Поделиться Поделиться







Свободное хождение иностранной валюты в Советском Союзе запрещалось. Купить доллары или марки можно было лишь в исключительных случаях — перед турпоездкой за границу, а также отправляющимся за рубеж морякам и дипломатам. Впрочем, обывателям валюта тогда особо и не требовалась. Свободного выезда за границу не было, в торговых точках принимали только рубли.

Магазины «Березка» обычно размещали в гостиницах «Интурист» Фото: Александр Гращенков Sputnik / Ru.rbth.com Поделиться Поделиться







В нескольких крупных городах, как правило, в столицах союзных республик, работали валютные магазины. Там продавались импортное вино, сникерсы, аудио- и видеотехника. Но на входе стоял милиционер, а продавцы могли спросить справку: откуда «зеленые»?

Илья Давыдов Поделиться Поделиться







При официальном курсе 60–70 копеек на черном рынке за доллар давали 4–5 рублей . Но за валютные операции можно было поплатиться. Неслучайно в те времена ходила шутка: «В СССР за доллар можно получить 60 копеек , от 3 до 15 лет или высшую меру». Да-да, статья 88 Уголовного кодекса СССР предусматривала строгое наказание за операции с иностранной валютой — от лишения свободы на три года до смертной казни. Кстати, отменили ее только в 1994 году . Хотя либерализация валютного законодательства началась еще раньше.



Движение вверх

Осенью 1990 года Михаил Горбачёв ввел коммерческий курс рубля к валютам, разрешив таким образом покупать доллары. С тех пор валюта прочно вошла в жизнь россиян. Некоторое время действовали различные ограничения, например, в начале 1991 года разрешалось покупать до 200 $ в год на человека. И только с лета заработала нынешняя система свободного хождения валюты, когда приобретать ее можно свободно и в любом количестве. — Михаил Горбачёв в конце своего правления начал в астрономических масштабах печатать деньги, и советский рубль просто рухнул на черном рынке. Летом 1991 года за доллар давали 30 рублей , а в декабре 1991 года , в момент распада СССР, уже 100 рублей . В 1992 году в России запустили капитализм, и начались биржевые торги иностранной валютой, — перечисляет исторические вехи руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. — С учетом проведенной в 1998 году деноминации почти за 30 лет курс рубля к доллару упал с 10 копеек до нынешних 75 рублей за доллар. Неудивительно, что россияне предпочитают делать сбережения в иностранной валюте.

«Открытие внешней торговли — это, пожалуй, основная, хотя и далеко не единственная причина повышения уровня жизни граждан по сравнению с советским» Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики

Между тем профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин считает, что основной реформой в отношении «доллара в России» было вовсе не решение Горбачёва о «коммерческом курсе» рубля и не усилия правительства Гайдара по упрощению конвертации, которыми у реформаторов занимался Пётр Авен. — Россия — в отличие от СССР — довольно открытая экономика, которая активно торгует с внешним миром. Открытие внешней торговли — это, пожалуй, основная (хотя и далеко не единственная) причина повышения уровня жизни граждан по сравнению с советским. Достаточно посмотреть вокруг — подавляющее большинство повседневных товаров, которыми мы пользуемся, либо сделано за рубежом, либо произведены в России по технологиям, разработанным за границей, — объясняет Константин Сонин. — Это совершенно нормально, и так живет подавляющее большинство стран в мире. В такой ситуации — когда страна участвует в международной торговле — невозможно не иметь обменного курса.

В любой ситуации в России бегут за $



Общей тенденцией при проявлении кризисных явлений в российской экономике является рост спроса на американский доллар, отмечают эксперты. Считается, что эта валюта в меньшей степени подвержена волатильности и инфляции.

— В 1990 году отмена жесткого курса рубля к доллару привела к единомоментному официальному удорожанию его в три раза до 1,8 рубля за доллар. 2 апреля 1991 года был введен рыночный курс. До этого курс на черном рынке составлял 30–33 рубля . В момент введения свободного курса рубля в 1992 году он подскочил до 125 рублей за доллар, — указывает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. — Но курс доллара на черном рынке в 1991 году был явно переоценен. Средняя зарплата в рублях тогда выросла с 308 рублей в январе до 438 рублей в мае. Таким образом в долларовом выражении инфляция была крайне незначительной, тем не менее покупка доллара выполняла функцию защиты сбережений. Отчасти ажиотажный спрос на доллары провоцировал рост его стоимости. Для российских граждан, не считая самых богатых, у доллара есть еще одна функция. Это самый надежный из простых и доступных инструмент сбережения, соглашается Константин Сонин.



— Держать доллары не так выгодно, как иметь банковские вклады в рублях, зато более надежно. Банковская система последний раз обрушивалась в России 23 года назад, а в США — 90 лет назад, — сравнивает профессор Чикагского университета. — Это не значит, что российская банковская система ненадежна. Она сильна и устойчива как никогда, но она значительно слабее и значительно менее устойчива, чем американская. — Исторически доллар за последние 30 лет сыграл важную роль в жизни россиян. Начиная с 90-х он был для населения страховочной резервной валютой, — подтверждает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — У государства есть валютные резервы, граждане тоже покупали доллары с этой целью — сохранить деньги в условиях галопирующей инфляции.

В то же время не надо переоценивать роль доллара и его курса, указывают эксперты.

«Богатство и счастье жителей страны зависят прежде всего от того, сколько они производят и потребляют, а не от того, в какой валюте это меряется» Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики

— Иностранная валюта для российских фирм и правительств — это инструмент, упрощающий международные расчеты. То, сколько Россия отдает произведенного продукта в обмен на продукт, произведенный за границей, зависит в первую очередь от желания за границей иметь наш продукт, а в России — иностранный. Использование валют и обменных курсов просто облегчает этот процесс обмена, — рассуждает Константин Сонин.



Как подорожали зарплаты и ваучеры За 30 лет цены и зарплаты в долларах в России сильно выросли, отмечают эксперты. Мы подсчитали, сколько долларов можно было купить на зарплату россиян 30, 20, 10 лет назад и сейчас. И заодно вернулись в переломный 2014-й , завершившийся скачком курса доллара в два раза.

Виталий Калистратов Поделиться Поделиться







И что вы думаете? Самым выгодным оказался 2014 год . По данным Росстата и ЦБ РФ, в январе на среднюю зарплату в 29 535 рублей жители нашей страны могли приобрести 904 доллара . Курс тогда составлял 32 рубля 65 копеек за одну зеленую банкноту. Но этот же год подарил нам и самый глубокий кризис, из которого мы выбираемся до сих пор. 16 декабря 2014 года наступил очередной «черный вторник», когда произошел обвал рубля — до 66, а потом и до 80 рублей .

«Экономику до ручки довели коммунисты, создавшие огромную диспропорцию между товарной и денежной массой» Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари»

— В 1992 году средняя зарплата в России была 30 $ , а за ваучер давали 10 $ . Нищая страна. Говорят, что в этом были виноваты Ельцин и Гайдар, но на самом деле экономику до ручки довели коммунисты, создавшие огромную диспропорцию между товарной и денежной массой, — отмечает Александр Разуваев. — Сейчас даже без учета 13–15 триллионов рублей зарплат в конвертах средняя зарплата в России составляет 700 $ , в крупных городах и нефтяных центрах — 1500–2000 $ . Интересен и еще такой момент: а был ли толк от ваучера, вложенного в 1992–1994 годах в акции российских приватизированных предприятий? Можно ли оценить его доходность в долларах? — Примерно 300 $ . Не так мало, но и не астрономическая сумма, — прикидывает Александр Разуваев. — Основной долларовый биржевой индикатор — индекс РТС — сейчас составляет около 1500 пунктов , а летом 2008 года на историческом максимуме он составлял 2500. Самая богатая российская компания «Сургутнефтегаз» имеет денежную позицию примерно в 50 миллиардов долларов и всё держит в долларах. По словам эксперта, Россия обладает шестыми в мире золотовалютными резервами, которые составляют чуть менее 600 миллиардов долларов. Но более 20% из них приходится на монетарное золото. Когда рухнет доллар

В последнее время часто возникают разговоры о необходимости дедолларизации, а также о скором крахе доллара как мировой валюты. Но эксперты сомневаются в таком сценарии.

«Безостановочное печатание денег создает новую ситуацию в мире. Америка, Европа, Япония, Англия печатают, сколько захотят. Это бьет по другим странам» Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России

— Подорвана сложившаяся система, подорвана система сохранения богатства, стоимости. Девальвируются активы, идет накачка пустыми денежными единицами для поддержания дутых рынков, — акцентирует Андрей Бунич. — Еще недавно считалось, что такое возможно только в Зимбабве. Но оказалось, что характерно и для главных стран мира, причем в гораздо больших масштабах. Фактически сейчас мировые Центробанки потеряли рычаги денежно-кредитной политики. Поэтому, по мнению эксперта, нет другого выхода, как дедолларизироваться.

— По многим операциям роль доллара уже уменьшилась. Есть, конечно, внешние расчеты, но нет никакой проблемы рассчитаться в другой валюте. Например, можно заключить контракты в долларах, а рассчитываться в других валютах, — добавляет Андрей Бунич.

Но многие эксперты сомневаются в таком сценарии.

— В этом году главным риском ослабления доллара относительно других резервных валют является чрезмерный дефицит бюджета, сочетающийся с ростом баланса ФРС. Но массовый отказ от долларов выглядит нереалистичным, — уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Среди основных проблем для рубля в перспективе двух месяцев остаются, по мнению эксперта, санкционные риски. Важны и действия ЦБ РФ, может потребоваться более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

— Реализация даже части этих рисков может отправить рубль к 78 руб./$ и 93 руб./€ при сохранении среднесрочных целей укрепления рубля 72 руб./$ и 84 руб./€ в том случае, если санкционные угрозы не реализуются, — добавил Евгений Миронюк. Другие эксперты также не видят оснований ожидать «краха доллара».

— Как всегда, во время мирового экономического кризиса доверие к доллару по всему миру только возрастает. Конечно, американская экономика, как и любая другая, может столкнуться с разными видами рисков. Инфляция может оказаться выше 3%, новые штаммы вируса могут опередить продвижение массовой вакцинации и снова загонят всех в локдауны. Но риски экономики в США значительно ниже, чем, скажем, у Европы (где основной риск, помимо медленной вакцинации, — это стагнация), Китая (где, помимо медленной вакцинации, много других рисков, особенно внутриполитических), да и всех других стран. Это означает, что в обозримой перспективе доллар будет играть только большую роль, чем сейчас, — заключил Константин Сонин.

Рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление. Это связано с санкционной риторикой США и ЕС, указывает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Россиян не первый год пугают крахом доллара Фото: Дарья Селенская Поделиться Поделиться







— Ранее это давление компенсировалось интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Высокая доходность рынка рублевых облигаций позволяла рублю слабо реагировать на ухудшение внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас у рубля нет таких опор для укрепления. В ближайшие два года цена за доллар будет больше 60 рублей , — объясняет представитель банка «Зенит».

«Я 58 лет живу на свете и столько же слышу про крах доллара. Уже устал ждать» Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам»

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает, что в глобальной перспективе доллар только дорожает. А вопросы про крах американской валюты вообще встречает с улыбкой.

— Да, дедолларизация идет по всему миру разными темпами. Но доллар давно стал основной резервной, а самое главное — основной платежной валютой. Это оказалось удобно в определенной степени, — объясняет Алексей Коренев. — Но зависимость от США заставляет другие страны переходить на расчеты либо в национальных валютах, либо в универсальной, например евро. В прошлом году Китай, уставший от торговых войн с США, организовал пул стран Юго-Восточной Азии. Между собой они рассчитывались не в долларах, а в своих валютах. Россия начала с Китаем торговать больше в евро, а не в долларах. Это не значит, что доллар совсем исчез. Но его доля снижается.

Быстро перейти с доллара на что-то другое — это основная проблема, вряд ли это получится, и спешить не стоит. Но постепенный естественный процесс уже наблюдается, добавляет эксперт. Это в какой-то степени будет страховать Россию и другие страны от зависимости от одной валюты.

— Любой инвестор вам скажет: никогда не держите все яйца в одной корзине. Часть должна быть в евро, часть в долларах, что-то в юанях и в рублях. Это разумно и правильно, — считает Алексей Коренев.

А вы покупаете валюту? Нет, у меня нет лишних денег Да, покупаю, но не во время скачков Только перед поездкой в отпуск Да, приобретаю регулярно Свой ответ напишу в комментариях

9 марта 2020 года финансовый и нефтяной рынки настиг «черный понедельник», а 18 марта — «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок. На тот момент рубль обновил антирекорды: за доллар давали 81 рубль , за евро — 88 рублей .

Сильно пострадали от скачка курса валют? Или, наоборот, выиграли от такой динамики? Присылайте свои истории. Телефон редакции 8-93-23-0000-74





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