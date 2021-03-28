FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
21
Печать

«Можно считать непосредственной пыткой». Медики оценили риски Навального

Врачи в открытом письме требуют оказать медпомощь Навальному

Медики требуют безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему заключение в колонии во Владимирской области. Как сообщает 28 марта «Коммерсантъ», открытое письмо подписали более двадцати врачей.

Открытое письмо врачей публикует The Insider. В нём говорится, что ухудшение состояния Навального может быть вызвано осложнениями после отравления, а также новым заболеванием на фоне незавершённого реабилитационного периода.

«Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы предполагаем: есть вероятность, что оставление пациента в данном случае без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей, — отмечается в письме. — Также просим принять во внимание, что оставить человека с острой болью, находящегося в тюрьме, без адекватных мер обезболивания, можно считать не только нарушением его прав, но и непосредственной пыткой».

Российский политик-оппозиционер отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

265055770
Пытки незаконны и аморальны. Это позорит страну.
260635291
Не напомните, Бута и Ярошенко уже отпустили в САШе или перевели на лечение в лучшие госпиталя НЮ?! А когда это произошло, что-то мало было информации, видимо.
Думаю видимо не для нас.
Djnyana
Человек познаётся не по словам, но по - делам, что мы увидели за эти 20 лет?! МИД, который должен со всеми дружить, со всеми - раз..ся! Разрушено, всё, что только возможно было, Производство, Образование, Культура, даже до Пенсионеров, которые не доживут до пенсии - добрались! Мне не нравится, как это выглядит у Навального и тех, кто рядом с ним, но - они намного лучше выглядят, чем..(нецензурно), якобы радеющие за Родину, те просто - Идиоты! ) Борьба должна быть - честной, других вариантов - нет, многие считают, что честная борьба в данных условиях, в принципе, недопустима, - бред, думаю - допустима, хотя.. - невозможна! ) С одной стороны, понятно чего ждут те, кто в АП, но это нужно быть абсолютно безнравственными людьми, не сомневаюсь, что они таковыми.. есть! ) Не являются (а то А.К. меня забанит))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний