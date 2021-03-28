«Можно считать непосредственной пыткой». Медики оценили риски Навального

Медики требуют безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему заключение в колонии во Владимирской области. Как сообщает 28 марта «Коммерсантъ», открытое письмо подписали более двадцати врачей.

Открытое письмо врачей публикует The Insider. В нём говорится, что ухудшение состояния Навального может быть вызвано осложнениями после отравления, а также новым заболеванием на фоне незавершённого реабилитационного периода.

«Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы предполагаем: есть вероятность, что оставление пациента в данном случае без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей, — отмечается в письме. — Также просим принять во внимание, что оставить человека с острой болью, находящегося в тюрьме, без адекватных мер обезболивания, можно считать не только нарушением его прав, но и непосредственной пыткой».