Обвиняемого в получении взятки бывшего главу Пензенской области заменит на посту сенатор Олег Мельниченко. Пока в качестве врио губернатора

Место попавшего под следствие бывшего губернатора Пензенской области займёт сенатор Олег Мельниченко. Соответствующий указ за подписью президента опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 26 марта.
«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в документе.
Олег Мельниченко — уроженец Пензы. Занимал высокие должности в правительстве своего региона. С 2017 года — сенатор от Пензенской области в Совфеде, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Член президиума генерального совета партии «Единая Россия».