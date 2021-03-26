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Обвиняемого в получении взятки бывшего главу Пензенской области заменит на посту сенатор Олег Мельниченко. Пока в качестве врио губернатора

Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Место попавшего под следствие бывшего губернатора Пензенской области займёт сенатор Олег Мельниченко. Соответствующий указ за подписью президента опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 26 марта.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в документе.

Олег Мельниченко — уроженец Пензы. Занимал высокие должности в правительстве своего региона. С 2017 года — сенатор от Пензенской области в Совфеде, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Член президиума генерального совета партии «Единая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей, днём позже суд отправил его под арест на два месяца. При обыске у него обнаружили около 500 млн рублей наличными. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия 23 марта.

Обвинения в даче взяток и посредничестве в передаче взяток Белозерцеву предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору дочернего ОАО «Фармация» Антону Колоскову, водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадию Маркову и заместителю директора представительства Федору Федотову. «Фонтанка» писала, как эта компания связана с Петербургом.

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Комментарии (1)

Елена Козюкова
Назначем очередного взяточника!!!!!!!!!!!
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